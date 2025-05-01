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За что хотели убить Марка Бернеса? - РИА Новости, 01.05.2025
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09:30 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/bernes-2014336217.html
За что хотели убить Марка Бернеса?
За что хотели убить Марка Бернеса? - РИА Новости, 01.05.2025
За что хотели убить Марка Бернеса?
Марк Бернес — легендарный советский актер и певец, чей голос стал символом целой эпохи. Однако за внешним благополучием народного любимца скрывалась... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:30:00+03:00
2025-05-01T09:30:00+03:00
нежин
москва
рсфср
самуил маршак
марк бернес
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Марк Бернес — легендарный советский актер и певец, чей голос стал символом целой эпохи. Однако за внешним благополучием народного любимца скрывалась драматическая история, едва не стоившая ему жизни.Мощный вклад в советскую культуруНастоящее имя легендарного советского артиста — Марк Наумович Нейман. Он родился 21 сентября 1911 года в украинском городе Нежин в семье старьевщика. В 1928 году 17-летний юноша, не окончив Харьковское торгово-промышленное училище, отправился покорять Москву. Он начал свою творческую карьеру в качестве театрального статиста. Именно тогда взял себе сценический псевдоним Бернес как дань уважения шотландскому поэту Роберту Бернсу.Кинематографическая биография Бернеса началась в 1936 году с небольшой роли в фильме Евгения Червякова "Заключенные". Его талант заметил молодой режиссер Сергей Юткевич, который впоследствии пригласил артиста на значительные роли в своих картинах. Первым серьезным успехом стала роль в фильме "Шахтеры". Затем последовала яркая работа в историко-революционной ленте "Человек с ружьем", где Бернес создал запоминающийся образ Кости Жигилёва.Настоящая всенародная слава пришла к актеру после выхода в 1943 году военной драмы "Два бойца", где он сыграл Аркадия Дзюбина. Именно в этом фильме прозвучали ставшие народными песни "Темная ночь" и "Шаланды" в исполнении Бернеса.Параллельно с кинокарьерой Марк Наумович успешно развивался как эстрадный певец. Его неповторимая манера исполнения сделала популярными такие песни, как: "Я люблю тебя, жизнь", "Сережка с Малой Бронной, "Любимый город", "Хотят ли русские войны?", "Враги сожгли родную хату".Государство высоко оценило вклад артиста в советскую культуру. Среди его наград орден "Знак Почета" — за роль в фильме "Человек с ружьем", орден Красной Звезды — за работу в "Двух бойцах", Сталинская премия третьей степени за роль в фильме "Далеко от Москвы".Кроме того, Марку присвоили звание народного артиста РСФСР.Травля: как народного любимца пытались сломатьВ 1958 году, несмотря на всенародную любовь и заслуги перед страной, Марка Бернеса начали жестоко травить. Поводом стал инцидент с сотрудником советской милиции Борисом Аксеновым, который обвинил артиста в нарушении правил дорожного движения и сопротивлении властям. Хотя медицинская экспертиза опровергла обвинения, в газетах началась кампания по дискредитации певца.Несмотря на поддержку поклонников и таких деятелей культуры, как Самуил Маршак, Министерство культуры СССР выпустило постановление, осуждающее Бернеса за погоню за длинным рублем, низкое качество репертуара и за поведение, граничащее с хулиганством.Лишь в 1960 году, после личного обращения к министру культуры Фурцевой, травля прекратилась. Бернес вернулся на сцену, записав легендарные песни "Враги сожгли родную хату" и заглавную композицию для передачи "С добрым утром". Этот период, по признанию самого артиста, "сократил его жизнь на несколько лет", но не сломил творческий дух.За что Бернеса приговорили к смертной казни?В 1958 году Марк Бернес находился на пике своей популярности. Он неожиданно столкнулся с реальной угрозой жизни. Причиной стало решение криминального мира, объявившего артисту смертный приговор. По их мнению, Бернес вел против них идеологическую войну через свои роли в кино.Марк Бернес долгие годы считался в криминальной среде своим за счет ролей в фильмах "Заключенные" и "Два бойца". Однако неожиданно превратился в глазах воровских авторитетов в "предателя". Переломным моментом стали две его работы. Образ комиссара милиции в детективе "Дело № 306" и роль вора-отступника Огонька в картине "Ночной патруль". Последний фильм регулярно демонстрировался в исправительных учреждениях и вызвал настоящую бурю негодования среди заключенных. Многие из них, вдохновившись историей персонажа Бернеса, начали открыто отказываться от воровских традиций, что подрывало авторитет законников и ставило под угрозу всю их иерархическую систему.Решение об устранении Бернеса было принято на бандитской сходке в Казани, где собрались представители криминальной элиты со всего Советского Союза. Для исполнения приговора использовали древний воровской ритуал — карточную игру "на пятого". Суть его заключалась в том, что четверо опытных карточных игроков намеренно обыгрывали выбранную жертву, после чего проигравший обязан был выполнить любое их указание. В данном случае таким "пятым" стал недавно освободившийся рецидивист по кличке Бурлак, которому вручили записку с зашифрованным указанием: "Фильм "Два бойца" видел? Через три месяца боец должен остаться один".Информация о готовящемся убийстве случайно попала к певице Лидии Руслановой через ее бывшую сокамерницу, которая к тому времени стала любовницей одного из воровских авторитетов. Русланова, понимая серьезность угрозы, отправила анонимное письмо в МВД. Анонимка позволила правоохранительным органам вовремя начать расследование. Когда Хрущеву доложили о ситуации, он пришел в ярость и приказал предпринять беспрецедентные меры для защиты Бернеса. По всей стране была объявлена охота на Бурлака. При этом воровскому миру дали четко понять: если убийство состоится, последует тотальное уничтожение всей криминальной иерархии.Загнанный в угол Бурлак, оказавшийся между молотом милиции и наковальней воровского закона, совершил роковую ошибку и ограбил церковную лавку. В криминальном мире кража из храма считалась самым тяжким преступлением, гораздо хуже убийства или изнасилования. Когда священники подняли тревогу, а милиция начала погоню, Бурлак попытался скрыться, но был застрелен при сопротивлении. Его смерть автоматически аннулировала приговор Бернесу, так как по воровским понятиям невыполненное поручение умирало вместе с исполнителем.Эта драматическая история наглядно показала, насколько серьезно криминальный мир воспринимал влияние кинематографа на общественное сознание. Для воров в законе Бернес стал не просто актером, а идеологическим противником, подрывающим их авторитет. Власть же, защитив артиста, продемонстрировала готовность жестко противостоять любым попыткам криминала диктовать свои правила в культурном пространстве страны. Сам Марк, узнав о случившемся лишь много лет спустя, с горечью отмечал, что даже не подозревал, насколько опасными могут быть съемки в кино.Марк Бернес остался в памяти зрителей как уникальный артист, сумевший соединить в своем творчестве актерское мастерство и неповторимые вокальные данные. Артист создал галерею запоминающихся образов и исполнил песни, которые стали частью культурного кода нации.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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нежин, москва, рсфср, самуил маршак, марк бернес
Нежин, Москва, РСФСР, Самуил Маршак, Марк Бернес

За что хотели убить Марка Бернеса?

© РИА Новости / Александр Смирнов | Перейти в медиабанкМарк Бернес
Марк Бернес - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Александр Смирнов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Марк Бернес — легендарный советский актер и певец, чей голос стал символом целой эпохи. Однако за внешним благополучием народного любимца скрывалась драматическая история, едва не стоившая ему жизни.

Мощный вклад в советскую культуру

Настоящее имя легендарного советского артиста — Марк Наумович Нейман. Он родился 21 сентября 1911 года в украинском городе Нежин в семье старьевщика. В 1928 году 17-летний юноша, не окончив Харьковское торгово-промышленное училище, отправился покорять Москву. Он начал свою творческую карьеру в качестве театрального статиста. Именно тогда взял себе сценический псевдоним Бернес как дань уважения шотландскому поэту Роберту Бернсу.
Кинематографическая биография Бернеса началась в 1936 году с небольшой роли в фильме Евгения Червякова "Заключенные". Его талант заметил молодой режиссер Сергей Юткевич, который впоследствии пригласил артиста на значительные роли в своих картинах. Первым серьезным успехом стала роль в фильме "Шахтеры". Затем последовала яркая работа в историко-революционной ленте "Человек с ружьем", где Бернес создал запоминающийся образ Кости Жигилёва.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма 1938 года "Человек с ружьем" режиссера Сергея Юткевича
Кадр из фильма 1938 года Человек с ружьем режиссера Сергея Юткевича - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из фильма 1938 года "Человек с ружьем" режиссера Сергея Юткевича
Настоящая всенародная слава пришла к актеру после выхода в 1943 году военной драмы "Два бойца", где он сыграл Аркадия Дзюбина. Именно в этом фильме прозвучали ставшие народными песни "Темная ночь" и "Шаланды" в исполнении Бернеса.
Параллельно с кинокарьерой Марк Наумович успешно развивался как эстрадный певец. Его неповторимая манера исполнения сделала популярными такие песни, как: "Я люблю тебя, жизнь", "Сережка с Малой Бронной, "Любимый город", "Хотят ли русские войны?", "Враги сожгли родную хату".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Два бойца"
Кадр из фильма Два бойца - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из фильма "Два бойца"
Государство высоко оценило вклад артиста в советскую культуру. Среди его наград орден "Знак Почета" — за роль в фильме "Человек с ружьем", орден Красной Звезды — за работу в "Двух бойцах", Сталинская премия третьей степени за роль в фильме "Далеко от Москвы".
Кроме того, Марку присвоили звание народного артиста РСФСР.

Травля: как народного любимца пытались сломать

В 1958 году, несмотря на всенародную любовь и заслуги перед страной, Марка Бернеса начали жестоко травить. Поводом стал инцидент с сотрудником советской милиции Борисом Аксеновым, который обвинил артиста в нарушении правил дорожного движения и сопротивлении властям. Хотя медицинская экспертиза опровергла обвинения, в газетах началась кампания по дискредитации певца.
© РИА Новости / Н. Небогатов | Перейти в медиабанкГордана Милетич, Элина Быстрицкая, Марк Бернес и кинорежиссер Джузеппе де Сантис в Центральном доме кинематографистов
Гордана Милетич, Элина Быстрицкая, Марк Бернес и кинорежиссер Джузеппе де Сантис в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Н. Небогатов
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Гордана Милетич, Элина Быстрицкая, Марк Бернес и кинорежиссер Джузеппе де Сантис в Центральном доме кинематографистов
Несмотря на поддержку поклонников и таких деятелей культуры, как Самуил Маршак, Министерство культуры СССР выпустило постановление, осуждающее Бернеса за погоню за длинным рублем, низкое качество репертуара и за поведение, граничащее с хулиганством.
Лишь в 1960 году, после личного обращения к министру культуры Фурцевой, травля прекратилась. Бернес вернулся на сцену, записав легендарные песни "Враги сожгли родную хату" и заглавную композицию для передачи "С добрым утром". Этот период, по признанию самого артиста, "сократил его жизнь на несколько лет", но не сломил творческий дух.

За что Бернеса приговорили к смертной казни?

В 1958 году Марк Бернес находился на пике своей популярности. Он неожиданно столкнулся с реальной угрозой жизни. Причиной стало решение криминального мира, объявившего артисту смертный приговор. По их мнению, Бернес вел против них идеологическую войну через свои роли в кино.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМарк Бернес и Лев Свердлин в кинофильме "Ночной патруль"
Марк Бернес и Лев Свердлин в кинофильме Ночной патруль - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Марк Бернес и Лев Свердлин в кинофильме "Ночной патруль"
Марк Бернес долгие годы считался в криминальной среде своим за счет ролей в фильмах "Заключенные" и "Два бойца". Однако неожиданно превратился в глазах воровских авторитетов в "предателя". Переломным моментом стали две его работы. Образ комиссара милиции в детективе "Дело № 306" и роль вора-отступника Огонька в картине "Ночной патруль". Последний фильм регулярно демонстрировался в исправительных учреждениях и вызвал настоящую бурю негодования среди заключенных. Многие из них, вдохновившись историей персонажа Бернеса, начали открыто отказываться от воровских традиций, что подрывало авторитет законников и ставило под угрозу всю их иерархическую систему.
Решение об устранении Бернеса было принято на бандитской сходке в Казани, где собрались представители криминальной элиты со всего Советского Союза. Для исполнения приговора использовали древний воровской ритуал — карточную игру "на пятого". Суть его заключалась в том, что четверо опытных карточных игроков намеренно обыгрывали выбранную жертву, после чего проигравший обязан был выполнить любое их указание. В данном случае таким "пятым" стал недавно освободившийся рецидивист по кличке Бурлак, которому вручили записку с зашифрованным указанием: "Фильм "Два бойца" видел? Через три месяца боец должен остаться один".
Информация о готовящемся убийстве случайно попала к певице Лидии Руслановой через ее бывшую сокамерницу, которая к тому времени стала любовницей одного из воровских авторитетов. Русланова, понимая серьезность угрозы, отправила анонимное письмо в МВД. Анонимка позволила правоохранительным органам вовремя начать расследование.
Когда Хрущеву доложили о ситуации, он пришел в ярость и приказал предпринять беспрецедентные меры для защиты Бернеса. По всей стране была объявлена охота на Бурлака. При этом воровскому миру дали четко понять: если убийство состоится, последует тотальное уничтожение всей криминальной иерархии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев
Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости
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Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев
Загнанный в угол Бурлак, оказавшийся между молотом милиции и наковальней воровского закона, совершил роковую ошибку и ограбил церковную лавку. В криминальном мире кража из храма считалась самым тяжким преступлением, гораздо хуже убийства или изнасилования. Когда священники подняли тревогу, а милиция начала погоню, Бурлак попытался скрыться, но был застрелен при сопротивлении. Его смерть автоматически аннулировала приговор Бернесу, так как по воровским понятиям невыполненное поручение умирало вместе с исполнителем.
Эта драматическая история наглядно показала, насколько серьезно криминальный мир воспринимал влияние кинематографа на общественное сознание. Для воров в законе Бернес стал не просто актером, а идеологическим противником, подрывающим их авторитет. Власть же, защитив артиста, продемонстрировала готовность жестко противостоять любым попыткам криминала диктовать свои правила в культурном пространстве страны. Сам Марк, узнав о случившемся лишь много лет спустя, с горечью отмечал, что даже не подозревал, насколько опасными могут быть съемки в кино.
© РИА Новости / Е. Стопалов | Перейти в медиабанкСотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Е. Стопалов
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Сотрудники московской милиции отправляются на место преступления
Марк Бернес остался в памяти зрителей как уникальный артист, сумевший соединить в своем творчестве актерское мастерство и неповторимые вокальные данные. Артист создал галерею запоминающихся образов и исполнил песни, которые стали частью культурного кода нации.
 
НежинМоскваРСФСРСамуил МаршакМарк Бернес
 
 
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