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В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей - РИА Новости, 01.05.2025
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23:58 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/berlin-2014628298.html
В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей
В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей - РИА Новости, 01.05.2025
В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей
Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении нападения на людей в берлинском районе Кройцберг, сообщили правоохранители. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:58:00+03:00
2025-05-01T23:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении нападения на людей в берлинском районе Кройцберг, сообщили правоохранители. Ранее таблоид Bild сообщил, что один человек тяжело пострадал в результате нападения с ножом, второй получил огнестрельное ранение недалеко от места проведения ежегодной первомайской демонстрации в берлинском Кройцберге. "Сегодня вечером наши сотрудники были вызваны в Кройцберг. Подозреваемые произвели несколько выстрелов, (передвигаясь) на одном или нескольких транспортных средствах. В связи с этим на Линденштрассе был обнаружен один раненый мужчина, еще один - на Фридрихштрассе. Обоих доставила в больницу скорая помощь. Два человека были задержаны", - сообщила берлинская полиция в соцсети X. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, в Берлине в четверг вечером началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Согласно приведенным на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около шести тысяч полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель.
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в мире, берлин (город), германия, украина, праздник весны и труда
В мире, Берлин (город), Германия, Украина, Праздник Весны и Труда
В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей

Полиция задержала двух человек по подозрению в нападении на людей в Кройцберге

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении нападения на людей в берлинском районе Кройцберг, сообщили правоохранители.
Ранее таблоид Bild сообщил, что один человек тяжело пострадал в результате нападения с ножом, второй получил огнестрельное ранение недалеко от места проведения ежегодной первомайской демонстрации в берлинском Кройцберге.
«
"Сегодня вечером наши сотрудники были вызваны в Кройцберг. Подозреваемые произвели несколько выстрелов, (передвигаясь) на одном или нескольких транспортных средствах. В связи с этим на Линденштрассе был обнаружен один раненый мужчина, еще один - на Фридрихштрассе. Обоих доставила в больницу скорая помощь. Два человека были задержаны", - сообщила берлинская полиция в соцсети X.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, в Берлине в четверг вечером началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Согласно приведенным на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около шести тысяч полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель.
Участники праворадикальной демонстрации в Берлине, Германия. 22 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
22 марта, 20:49
 
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