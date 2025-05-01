В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей
Полиция задержала двух человек по подозрению в нападении на людей в Кройцберге
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении нападения на людей в берлинском районе Кройцберг, сообщили правоохранители.
Ранее таблоид Bild сообщил, что один человек тяжело пострадал в результате нападения с ножом, второй получил огнестрельное ранение недалеко от места проведения ежегодной первомайской демонстрации в берлинском Кройцберге.
«
"Сегодня вечером наши сотрудники были вызваны в Кройцберг. Подозреваемые произвели несколько выстрелов, (передвигаясь) на одном или нескольких транспортных средствах. В связи с этим на Линденштрассе был обнаружен один раненый мужчина, еще один - на Фридрихштрассе. Обоих доставила в больницу скорая помощь. Два человека были задержаны", - сообщила берлинская полиция в соцсети X.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, в Берлине в четверг вечером началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
Согласно приведенным на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около шести тысяч полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель.
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
22 марта, 20:49