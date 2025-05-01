https://ria.ru/20250501/berlin-2014628298.html

В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей

В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей - РИА Новости, 01.05.2025

В Германии задержали двух человек по подозрению в нападении на людей

Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении нападения на людей в берлинском районе Кройцберг, сообщили правоохранители. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:58:00+03:00

2025-05-01T23:58:00+03:00

2025-05-01T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Полиция задержала двух человек по подозрению в совершении нападения на людей в берлинском районе Кройцберг, сообщили правоохранители. Ранее таблоид Bild сообщил, что один человек тяжело пострадал в результате нападения с ножом, второй получил огнестрельное ранение недалеко от места проведения ежегодной первомайской демонстрации в берлинском Кройцберге. "Сегодня вечером наши сотрудники были вызваны в Кройцберг. Подозреваемые произвели несколько выстрелов, (передвигаясь) на одном или нескольких транспортных средствах. В связи с этим на Линденштрассе был обнаружен один раненый мужчина, еще один - на Фридрихштрассе. Обоих доставила в больницу скорая помощь. Два человека были задержаны", - сообщила берлинская полиция в соцсети X. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, в Берлине в четверг вечером началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Согласно приведенным на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около шести тысяч полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель.

https://ria.ru/20250322/berlin-2006711112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), германия, украина, праздник весны и труда