https://ria.ru/20250501/berlin-2014616178.html

В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты

В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты - РИА Новости, 01.05.2025

В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты

В германской столице началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T20:59:00+03:00

2025-05-01T20:59:00+03:00

2025-05-01T20:59:00+03:00

в мире

украина

берлин (город)

палестина

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. В германской столице началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, передаёт корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в районе Кройцберг, протестное шествие пройдёт по заранее освобожденным от движения улицам до соседнего Нойкельна, затем вернётся в изначальную точку. Протестующие принесли с собой флаги Палестины, различных марксистских движений и плакаты с призывами к борьбе с капиталистическим строем. На сайте объединяющего разные спектры левого - от умеренного до крайне экстремистского - движения говорится, что в текущем году "революционный первомайский протест" посвящен борьбе за мирные подходы к решению конфликтов в секторе Газа и на Украине и в других горячих точках мира. "Вместо того, чтобы воспользоваться уходом США из европейской политики, чтобы наконец начать искать мирные и кооперативные пути решения мировых конфликтов, в особенности для прекращения войны на Украине, европейские главы государств (или те, кто стремится ими стать) разглагольствуют о создании европейских вооружённых сил и европейской атомной бомбы", - говорится на сайте. По данным организаторов и полиции, в прошлогодней демонстрации приняли участие от 10 до 20 тысяч человек. Ожидается, что и в этом году шествие соберёт не меньшее количество участников. Согласно приведённым на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около 6000 полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель. В общей сложности, в германской столице пройдет около 30 различных демонстраций. Ранее радиостанция RBB24 со ссылкой на полицию сообщила, что на первомайскую демонстрацию объединения немецких профсоюзов (DGB) в Берлине пришли порядка 5,5 тысячи человек, чтобы выступить за повышение оплаты труда и улучшение рабочих условий.

https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html

https://ria.ru/20250426/germanija-2013626329.html

https://ria.ru/20250501/frantsija-2014610524.html

украина

берлин (город)

палестина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, берлин (город), палестина, германия