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В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты - РИА Новости, 01.05.2025
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20:59 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/berlin-2014616178.html
В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты
В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты - РИА Новости, 01.05.2025
В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты
В германской столице началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T20:59:00+03:00
2025-05-01T20:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. В германской столице началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, передаёт корреспондент РИА Новости. Демонстрация началась в районе Кройцберг, протестное шествие пройдёт по заранее освобожденным от движения улицам до соседнего Нойкельна, затем вернётся в изначальную точку. Протестующие принесли с собой флаги Палестины, различных марксистских движений и плакаты с призывами к борьбе с капиталистическим строем. На сайте объединяющего разные спектры левого - от умеренного до крайне экстремистского - движения говорится, что в текущем году "революционный первомайский протест" посвящен борьбе за мирные подходы к решению конфликтов в секторе Газа и на Украине и в других горячих точках мира. "Вместо того, чтобы воспользоваться уходом США из европейской политики, чтобы наконец начать искать мирные и кооперативные пути решения мировых конфликтов, в особенности для прекращения войны на Украине, европейские главы государств (или те, кто стремится ими стать) разглагольствуют о создании европейских вооружённых сил и европейской атомной бомбы", - говорится на сайте. По данным организаторов и полиции, в прошлогодней демонстрации приняли участие от 10 до 20 тысяч человек. Ожидается, что и в этом году шествие соберёт не меньшее количество участников. Согласно приведённым на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около 6000 полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель. В общей сложности, в германской столице пройдет около 30 различных демонстраций. Ранее радиостанция RBB24 со ссылкой на полицию сообщила, что на первомайскую демонстрацию объединения немецких профсоюзов (DGB) в Берлине пришли порядка 5,5 тысячи человек, чтобы выступить за повышение оплаты труда и улучшение рабочих условий.
https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html
https://ria.ru/20250426/germanija-2013626329.html
https://ria.ru/20250501/frantsija-2014610524.html
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в мире, украина, берлин (город), палестина, германия
В мире, Украина, Берлин (город), Палестина, Германия
В Берлине началась демонстрация против вовлечения страны в конфликты

В Берлине началась первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. В германской столице началась ежегодная первомайская демонстрация левых и левоэкстремистских сил, протестующие, которых ожидается не менее 10 тысяч, выступают против вовлечения ФРГ в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, передаёт корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась в районе Кройцберг, протестное шествие пройдёт по заранее освобожденным от движения улицам до соседнего Нойкельна, затем вернётся в изначальную точку.
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Протестующие принесли с собой флаги Палестины, различных марксистских движений и плакаты с призывами к борьбе с капиталистическим строем.
На сайте объединяющего разные спектры левого - от умеренного до крайне экстремистского - движения говорится, что в текущем году "революционный первомайский протест" посвящен борьбе за мирные подходы к решению конфликтов в секторе Газа и на Украине и в других горячих точках мира.
«
"Вместо того, чтобы воспользоваться уходом США из европейской политики, чтобы наконец начать искать мирные и кооперативные пути решения мировых конфликтов, в особенности для прекращения войны на Украине, европейские главы государств (или те, кто стремится ими стать) разглагольствуют о создании европейских вооружённых сил и европейской атомной бомбы", - говорится на сайте.
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По данным организаторов и полиции, в прошлогодней демонстрации приняли участие от 10 до 20 тысяч человек. Ожидается, что и в этом году шествие соберёт не меньшее количество участников.
Согласно приведённым на сайте администрации Берлина данным, за правопорядком на улицах города сегодня следят около 6000 полицейских, многие из которых прибыли из соседних федеральных земель.
В общей сложности, в германской столице пройдет около 30 различных демонстраций.
Ранее радиостанция RBB24 со ссылкой на полицию сообщила, что на первомайскую демонстрацию объединения немецких профсоюзов (DGB) в Берлине пришли порядка 5,5 тысячи человек, чтобы выступить за повышение оплаты труда и улучшение рабочих условий.
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