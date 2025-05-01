Новые автобусы вышли на маршруты Углича и Рыбинска
Пятьдесят новых автобусов вышли 1 мая на маршруты в Угличе и Рыбинске
© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской областиПятьдесят новых автобусов вышли 1 мая на маршруты в Угличе и Рыбинске Ярославской области
© Фото : пресс-служба губернатора Ярославской области
Пятьдесят новых автобусов вышли 1 мая на маршруты в Угличе и Рыбинске Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов вышли 1 мая на маршруты в Угличе и Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Сегодня на улицы Рыбинска и Углича вышли 50 новых автобусов. Все машины оформлены в фирменных цветах региона, на бортах – узнаваемые надписи "Яавтобус угличский" и "Яавтобус рыбинский". ЛиАЗы имеют пандусы, бесконтактную систему оплаты, кондиционеры, видеокамеры, медиапанели, что делает их удобными для пассажиров и водителей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Евраева, с 12 мая новые автобусы начнут курсировать по Данилову. А с 1 июня еще 79 машин выйдет на маршруты в Рыбинске, Ростовском и Переславль-Залесском округах.
"За два года мы заменили более 700 автобусов в регионе. К 1 июня эта цифра составит 910 единиц. Ставим задачу до 1 января 2026 года полностью обновить автобусный парк области. К этому времени новый общественный транспорт должен появиться во всех округах, включая межмуниципальные маршруты", - подчеркнул глава региона.
С начала 2025 года правительством Ярославской области закуплено 136 новых современных автобусов для Рыбинска, Переславль-Залесского, Угличского, Ростовского и Даниловского муниципальных округов, уточнили в пресс-службе правительства.