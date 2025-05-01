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Новые автобусы вышли на маршруты Углича и Рыбинска

Новые автобусы вышли на маршруты Углича и Рыбинска - РИА Новости, 01.05.2025

Новые автобусы вышли на маршруты Углича и Рыбинска

Пятьдесят новых автобусов вышли 1 мая на маршруты в Угличе и Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T14:12:00+03:00

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2025-05-01T14:12:00+03:00

ярославская область

общество

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углич

рыбинск

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов вышли 1 мая на маршруты в Угличе и Рыбинске Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Сегодня на улицы Рыбинска и Углича вышли 50 новых автобусов. Все машины оформлены в фирменных цветах региона, на бортах – узнаваемые надписи "Яавтобус угличский" и "Яавтобус рыбинский". ЛиАЗы имеют пандусы, бесконтактную систему оплаты, кондиционеры, видеокамеры, медиапанели, что делает их удобными для пассажиров и водителей", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Евраева, с 12 мая новые автобусы начнут курсировать по Данилову. А с 1 июня еще 79 машин выйдет на маршруты в Рыбинске, Ростовском и Переславль-Залесском округах. "За два года мы заменили более 700 автобусов в регионе. К 1 июня эта цифра составит 910 единиц. Ставим задачу до 1 января 2026 года полностью обновить автобусный парк области. К этому времени новый общественный транспорт должен появиться во всех округах, включая межмуниципальные маршруты", - подчеркнул глава региона. С начала 2025 года правительством Ярославской области закуплено 136 новых современных автобусов для Рыбинска, Переславль-Залесского, Угличского, Ростовского и Даниловского муниципальных округов, уточнили в пресс-службе правительства.

углич

рыбинск

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил евраев, углич, рыбинск, ярославская область