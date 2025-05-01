https://ria.ru/20250501/ataki-2014624342.html

В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали

В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали - РИА Новости, 01.05.2025

В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали

Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:05:00+03:00

2025-05-01T23:05:00+03:00

2025-05-01T23:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

старомихайловка

красногоровка

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Один человек погиб, девять мирных жителей пострадали сегодня от киевской агрессии", - сообщил Пушилин в Telegram-канале. Пушилин уточнил, что к этому часу со стороны ВСУ совершены более 10 обстрелов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. По его словам, в Старомихайловке в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1961 года рождения, ранения средней тяжести получили мужчины 1985, 1942 и 1986 годов рождения и женщины 1965, 1955, 1992, 1967 и 1941 годов рождения. Между Зоряным и Красногоровкой при проведении земляных работ в поле из-за детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина-тракторист 1969 года рождения.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

донецкая народная республика

старомихайловка

красногоровка

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, красногоровка, денис пушилин, вооруженные силы украины