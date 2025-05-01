Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ataki-2014624342.html
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали - РИА Новости, 01.05.2025
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали
Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:05:00+03:00
2025-05-01T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
старомихайловка
красногоровка
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Один человек погиб, девять мирных жителей пострадали сегодня от киевской агрессии", - сообщил Пушилин в Telegram-канале. Пушилин уточнил, что к этому часу со стороны ВСУ совершены более 10 обстрелов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. По его словам, в Старомихайловке в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1961 года рождения, ранения средней тяжести получили мужчины 1985, 1942 и 1986 годов рождения и женщины 1965, 1955, 1992, 1967 и 1941 годов рождения. Между Зоряным и Красногоровкой при проведении земляных работ в поле из-за детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина-тракторист 1969 года рождения.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
донецкая народная республика
старомихайловка
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, старомихайловка, красногоровка, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка, Красногоровка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали

Пушилин: один человек погиб и 9 пострадали в ДНР из-за вооруженной агрессии ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосле атаки ВСУ в ДНР
После атаки ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
После атаки ВСУ в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Один человек погиб, девять мирных жителей пострадали сегодня от киевской агрессии", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что к этому часу со стороны ВСУ совершены более 10 обстрелов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА.
По его словам, в Старомихайловке в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1961 года рождения, ранения средней тяжести получили мужчины 1985, 1942 и 1986 годов рождения и женщины 1965, 1955, 1992, 1967 и 1941 годов рождения.
Между Зоряным и Красногоровкой при проведении земляных работ в поле из-за детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина-тракторист 1969 года рождения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет
25 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаКрасногоровкаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала