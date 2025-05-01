https://ria.ru/20250501/ataki-2014624342.html
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали - РИА Новости, 01.05.2025
В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали
Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T23:05:00+03:00
2025-05-01T23:05:00+03:00
2025-05-01T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
старомихайловка
красногоровка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в четверг из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Один человек погиб, девять мирных жителей пострадали сегодня от киевской агрессии", - сообщил Пушилин в Telegram-канале. Пушилин уточнил, что к этому часу со стороны ВСУ совершены более 10 обстрелов. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. По его словам, в Старомихайловке в результате неосторожного обращения со взрывоопасным предметом погиб мужчина 1961 года рождения, ранения средней тяжести получили мужчины 1985, 1942 и 1986 годов рождения и женщины 1965, 1955, 1992, 1967 и 1941 годов рождения. Между Зоряным и Красногоровкой при проведении земляных работ в поле из-за детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина-тракторист 1969 года рождения.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В ДНР при атаках ВСУ один мирный житель погиб, девять пострадали
Пушилин: один человек погиб и 9 пострадали в ДНР из-за вооруженной агрессии ВСУ