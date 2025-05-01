Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/ataka-2014585415.html
МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину
МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину - РИА Новости, 01.05.2025
МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину
Атака на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями, за притязаниями на восстановление Украины в границах 1991 года стоит... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:42:00+03:00
2025-05-01T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
сергей лавров
владимир сальдо
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014557316_0:0:1271:714_1920x0_80_0_0_803c0353457a9190865988dad3d6cb28.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Атака на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями, за притязаниями на восстановление Украины в границах 1991 года стоит "людоедский инстинкт истребления всего русского", но руководство в Москве этого не допустит, заявили в МИД России. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко уточнил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 ранены. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов - также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении министерства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014557316_43:0:999:717_1920x0_80_0_0_befc8475ec5013c0f8da2930df3765a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, херсонская область , сергей лавров, владимир сальдо, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Сергей Лавров, Владимир Сальдо, НАТО, Вооруженные силы Украины
МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину

МИД РФ: атака на Алешки на совести снабжающих Украину финансами и вооружениями

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Атака на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями, за притязаниями на восстановление Украины в границах 1991 года стоит "людоедский инстинкт истребления всего русского", но руководство в Москве этого не допустит, заявили в МИД России.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко уточнил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 ранены. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
ВСУ продолжают удары в Алешках, не подпуская машины скорой
Вчера, 12:29
«
"Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов - также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших
Вчера, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьСергей ЛавровВладимир СальдоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала