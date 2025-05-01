https://ria.ru/20250501/ataka-2014585415.html

МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину

МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину - РИА Новости, 01.05.2025

МИД России обвинил в атаке на Алешки тех, кто вооружает Украину

Атака на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями, за притязаниями на восстановление Украины в границах 1991 года стоит... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:42:00+03:00

2025-05-01T16:42:00+03:00

2025-05-01T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

сергей лавров

владимир сальдо

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Атака на Алешки - также на совести снабжающих киевский режим финансами и вооружениями, за притязаниями на восстановление Украины в границах 1991 года стоит "людоедский инстинкт истребления всего русского", но руководство в Москве этого не допустит, заявили в МИД России. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко уточнил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 ранены. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов - также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении министерства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, херсонская область , сергей лавров, владимир сальдо, нато, вооруженные силы украины