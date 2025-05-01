https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html
МИД назвал атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов
МИД назвал атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов - РИА Новости, 01.05.2025
МИД назвал атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов
Украина специально выбрала праздничный день для обстрела рынка в Алешках в Херсонской области, чтобы максимизировать число жертв и пострадавших, заявили в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:03:00+03:00
2025-05-01T16:03:00+03:00
2025-05-01T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украина специально выбрала праздничный день для обстрела рынка в Алешках в Херсонской области, чтобы максимизировать число жертв и пострадавших, заявили в четверг в МИД РФ.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. По предварительным данным, погибли семь мирных жителей, ранены более 20 человек."Налицо очередное кровавое военное преступление укронацистов против мирного российского населения. Очевидно, что атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве подчеркнули, что данная атака вновь выявила полную недоговороспособность "необандеровской клики"."Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014582607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина
МИД назвал атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов
МИД России: Украина специально выбрала праздник для обстрела рынка в Алешках