https://ria.ru/20250501/ataka-2014561114.html
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области
ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:31:00+03:00
2025-05-01T12:31:00+03:00
2025-05-01T12:39:00+03:00
происшествия
курская область
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вчера поздно вечером вражеские дроны атаковали село Званное Глушковского района... К сожалению, есть раненые: мужчина 1961-го года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени", - написал он. Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки разрушен жилой дом и повреждено здание Дома культуры.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области, пострадал человек