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ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области - РИА Новости, 01.05.2025
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12:31 01.05.2025 (обновлено: 12:39 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/ataka-2014561114.html
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области
ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T12:31:00+03:00
2025-05-01T12:39:00+03:00
происшествия
курская область
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вчера поздно вечером вражеские дроны атаковали село Званное Глушковского района... К сожалению, есть раненые: мужчина 1961-го года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени", - написал он. Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки разрушен жилой дом и повреждено здание Дома культуры.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html
курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области

ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области, пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Вчера поздно вечером вражеские дроны атаковали село Званное Глушковского района... К сожалению, есть раненые: мужчина 1961-го года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени", - написал он.
Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.
Также в результате атаки разрушен жилой дом и повреждено здание Дома культуры.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
ВСУ продолжают удары в Алешках, не подпуская машины скорой
Вчера, 12:29
 
ПроисшествияКурская областьГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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