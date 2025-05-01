https://ria.ru/20250501/ataka-2014561114.html

ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области

ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ атаковали дронами село Званное Курской области

ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:31:00+03:00

2025-05-01T12:31:00+03:00

2025-05-01T12:39:00+03:00

происшествия

курская область

глушковский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали село Званное Глушковского района Курской области, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Вчера поздно вечером вражеские дроны атаковали село Званное Глушковского района... К сожалению, есть раненые: мужчина 1961-го года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени", - написал он. Пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки разрушен жилой дом и повреждено здание Дома культуры.

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html

курская область

глушковский район

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины