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WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025
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11:00 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/armija-2014555236.html
WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников
WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников - РИА Новости, 01.05.2025
WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников
Армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники, сообщает... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет. "Армия США начинает крупнейший пересмотр со времен холодной войны, планируя вооружить каждое боевое подразделение 1000 дронами и избавиться от устаревшего оружия", - говорится в сообщении газеты. По информации газеты, план Пентагона "в значительной степени опирается на уроки" конфликта на Украине. БПЛА могут преобразовывать ситуацию на поле боя, поскольку они дешевы в производстве, могут пробивать оборону противника и раскрывать его тыловые позиции, говорится в публикации. Помимо применения дронов, армия США также собирается работать над улучшением коммуникации между солдатами на поле боя с помощью мобильных телефонов и планшетов с подключением к интернету, говорится в публикации. Также планируется инвестировать около трех миллиардов долларов в разработку систем защиты от БПЛА, пишет газета.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014545275.html
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США, Украина, Министерство обороны США, В мире
WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников

WSJ: американская армия планирует значительно нарастить применение беспилотников

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет.
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"Армия США начинает крупнейший пересмотр со времен холодной войны, планируя вооружить каждое боевое подразделение 1000 дронами и избавиться от устаревшего оружия", - говорится в сообщении газеты.
По информации газеты, план Пентагона "в значительной степени опирается на уроки" конфликта на Украине. БПЛА могут преобразовывать ситуацию на поле боя, поскольку они дешевы в производстве, могут пробивать оборону противника и раскрывать его тыловые позиции, говорится в публикации.
Помимо применения дронов, армия США также собирается работать над улучшением коммуникации между солдатами на поле боя с помощью мобильных телефонов и планшетов с подключением к интернету, говорится в публикации. Также планируется инвестировать около трех миллиардов долларов в разработку систем защиты от БПЛА, пишет газета.
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