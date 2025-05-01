https://ria.ru/20250501/armeniya-2014618585.html
В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы - РИА Новости, 01.05.2025
В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
Международная акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в четверг в армянском городе Гюмри, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T21:30:00+03:00
2025-05-01T21:30:00+03:00
2025-05-01T21:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
гюмри
армения
россия
александр безбородов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 1 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в четверг в армянском городе Гюмри, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Армении. "В этот весенний день Русский дом в Гюмри собрал жителей города вместе, чтобы почтить память героев, подаривших нам мир. Вместе они создали живой памятник — сад, который будет расти и напоминать о главных человеческих ценностях: мире, храбрости и единстве. Символично, что акция объединила всех — от школьников и студентов до представителей общественных и культурных организаций. Особенно важно, что мероприятие стало точкой встречи двух братских народов — армянского и российского", - говорится в сообщении. На церемонии присутствовал генеральный консул России в Гюмри Игорь Титов, а также представители командования 102-й российской военной базы во главе с командиром базы Александром Безбородовым. "Такие акции — не просто дань прошлому. Это напоминание молодым: память нужно беречь. Сегодня, когда пытаются переписать историю, подобные мероприятия становятся как никогда важными", - заявил Титов. По словам командира российской военной базы Александра Безбородова, в этот день весны и труда особенно важно сказать: у народа, забывшего свою историю, нет будущего. В ходе мероприятия звучали песни военных лет, юнармейцы читали стихи о подвигах, о любви к Родине, о цене свободы. Воспитанники детско-юношеского центра "Семья" подарили зрителям яркие танцевальные номера. В завершение участники акции высадили деревья на территории детского сада при 102-й российской военной базе, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250430/grodno-2014458058.html
https://ria.ru/20250429/sad-2014207808.html
https://ria.ru/20250428/aktsiya-2013940032.html
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гюмри, армения, россия, александр безбородов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Гюмри, Армения, Россия, Александр Безбородов, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Армении прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы
В армянском городе Гюмри прошла акция "Сад памяти" к 80-летию Победы