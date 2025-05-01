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В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025
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06:48 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/armeniya-2014536151.html
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС
Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:48:00+03:00
2025-05-01T06:48:00+03:00
экономика
армения
россия
ереван
микаэл агасандян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Евросоюз не сможет компенсировать неминуемые потери для экономики Армении", – сказал Агасандян. Он добавил, что российская сторона в ходе контактов с армянскими партнерами объясняет невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС из-за несовместимости норм, а в Ереване осознают как преимущества от участия в ЕАЭС, так и последствия выхода. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Армения при выходе из ЕАЭС может столкнуться с резким ухудшением экономической ситуации. Российские официальные лица подчеркивают, что участие в союзе приносит Еревану значительные торговые и финансовые выгоды. Армянские власти пока не объявляли о конкретных шагах по выходу из организации.
https://ria.ru/20250501/armeniya-2014535847.html
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экономика, армения, россия, ереван, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, евросоюз
Экономика, Армения, Россия, Ереван, Микаэл Агасандян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, СНГ, Евросоюз
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС

Директор Агасандян: ЕС не компенсирует потери Армении при ее выходе из ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"Евросоюз не сможет компенсировать неминуемые потери для экономики Армении", – сказал Агасандян.
Он добавил, что российская сторона в ходе контактов с армянскими партнерами объясняет невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС из-за несовместимости норм, а в Ереване осознают как преимущества от участия в ЕАЭС, так и последствия выхода.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Армения при выходе из ЕАЭС может столкнуться с резким ухудшением экономической ситуации. Российские официальные лица подчеркивают, что участие в союзе приносит Еревану значительные торговые и финансовые выгоды. Армянские власти пока не объявляли о конкретных шагах по выходу из организации.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС
Вчера, 06:43
 
ЭкономикаАрменияРоссияЕреванМикаэл АгасандянАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзСНГЕвросоюз
 
 
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