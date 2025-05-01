https://ria.ru/20250501/armeniya-2014536151.html
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС
Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:48:00+03:00
2025-05-01T06:48:00+03:00
2025-05-01T06:48:00+03:00
экономика
армения
россия
ереван
микаэл агасандян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Евросоюз не сможет компенсировать неминуемые потери для экономики Армении", – сказал Агасандян. Он добавил, что российская сторона в ходе контактов с армянскими партнерами объясняет невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС из-за несовместимости норм, а в Ереване осознают как преимущества от участия в ЕАЭС, так и последствия выхода. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Армения при выходе из ЕАЭС может столкнуться с резким ухудшением экономической ситуации. Российские официальные лица подчеркивают, что участие в союзе приносит Еревану значительные торговые и финансовые выгоды. Армянские власти пока не объявляли о конкретных шагах по выходу из организации.
https://ria.ru/20250501/armeniya-2014535847.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, россия, ереван, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, евросоюз
Экономика, Армения, Россия, Ереван, Микаэл Агасандян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, СНГ, Евросоюз
В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС
Директор Агасандян: ЕС не компенсирует потери Армении при ее выходе из ЕАЭС