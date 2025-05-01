https://ria.ru/20250501/armeniya-2014536151.html

В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС

В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС - РИА Новости, 01.05.2025

В МИД России оценили последствия выхода Армении из ЕАЭС

Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:48:00+03:00

2025-05-01T06:48:00+03:00

2025-05-01T06:48:00+03:00

экономика

армения

россия

ереван

микаэл агасандян

алексей оверчук

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Евросоюз не сможет компенсировать неизбежные потери для экономики Армении в случае выхода республики из ЕАЭС, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Евросоюз не сможет компенсировать неминуемые потери для экономики Армении", – сказал Агасандян. Он добавил, что российская сторона в ходе контактов с армянскими партнерами объясняет невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС из-за несовместимости норм, а в Ереване осознают как преимущества от участия в ЕАЭС, так и последствия выхода. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что Армения при выходе из ЕАЭС может столкнуться с резким ухудшением экономической ситуации. Российские официальные лица подчеркивают, что участие в союзе приносит Еревану значительные торговые и финансовые выгоды. Армянские власти пока не объявляли о конкретных шагах по выходу из организации.

https://ria.ru/20250501/armeniya-2014535847.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, армения, россия, ереван, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, евросоюз