https://ria.ru/20250501/armeniya-2014535847.html

В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС

В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС - РИА Новости, 01.05.2025

В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС

Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T06:43:00+03:00

2025-05-01T06:43:00+03:00

2025-05-01T06:44:00+03:00

армения

россия

ереван

микаэл агасандян

алексей оверчук

евразийский экономический союз

снг

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91543/86/915438671_0:875:4000:3125_1920x0_80_0_0_c2441e5d9727967951e83f4d2293ed08.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС", – сказал Агасандян. В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана. "Очевидно, что на определенном этапе такого сближения требования Брюсселя – неизбежная часть "европейского пути" – вступят в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Союза. Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры. То есть о нашем общем рынке, который в значительной степени обеспечивает рост экономики и благосостояния населения республики", - сказал он. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода​ Еревана​ из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html

https://ria.ru/20250428/armeniya-2013926768.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, евросоюз