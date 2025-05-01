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В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС - РИА Новости, 01.05.2025
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06:43 01.05.2025 (обновлено: 06:44 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/armeniya-2014535847.html
В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС
В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС - РИА Новости, 01.05.2025
В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС
Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T06:43:00+03:00
2025-05-01T06:44:00+03:00
армения
россия
ереван
микаэл агасандян
алексей оверчук
евразийский экономический союз
снг
евросоюз
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян. "Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС", – сказал Агасандян. В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана. "Очевидно, что на определенном этапе такого сближения требования Брюсселя – неизбежная часть "европейского пути" – вступят в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Союза. Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры. То есть о нашем общем рынке, который в значительной степени обеспечивает рост экономики и благосостояния населения республики", - сказал он. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода​ Еревана​ из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html
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армения, россия, ереван, микаэл агасандян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, снг, евросоюз
Армения, Россия, Ереван, Микаэл Агасандян, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, СНГ, Евросоюз
В МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС

Директор Агасандян: сближение с ЕС несет риски для Армении

© Fotolia / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Флаг Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Принятый в Армении закон о начале процесса вступления в Европейский союз пока не влечет действий, ставящих под сомнение членство страны в ЕАЭС, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"Принятый в республике 4 апреля закон о начале процесса вступления в ЕС носит декларативный характер и не предполагает в настоящий момент каких-либо конкретных действий, ставящих под вопрос членство Армении в ЕАЭС", – сказал Агасандян.
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В апреле Армения приняла закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Российские власти заявили, что внимательно отслеживают действия Еревана.
"Очевидно, что на определенном этапе такого сближения требования Брюсселя – неизбежная часть "европейского пути" – вступят в противоречие с обязательствами Еревана в рамках Союза. Речь идет о таких сферах, как таможенное, таможенно-тарифное и техническое регулирование, торговая политика, санитарные и фитосанитарные меры. То есть о нашем общем рынке, который в значительной степени обеспечивает рост экономики и благосостояния населения республики", - сказал он.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода​ Еревана​ из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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АрменияРоссияЕреванМикаэл АгасандянАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзСНГЕвросоюз
 
 
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