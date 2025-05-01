https://ria.ru/20250501/almaz-2014546561.html
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком - РИА Новости, 01.05.2025
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком
Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" морское конструкторское бюро "Алмаз", соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:25:00+03:00
2025-05-01T09:25:00+03:00
2025-05-01T09:56:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алмаз (конструкторское бюро)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" морское конструкторское бюро "Алмаз", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде"... коллектив акционерного общества "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250219/almaz-antey-2000189408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, алмаз (конструкторское бюро)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алмаз (конструкторское бюро)
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком "За успехи в труде"