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Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком - РИА Новости, 01.05.2025
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09:25 01.05.2025 (обновлено: 09:56 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/almaz-2014546561.html
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком - РИА Новости, 01.05.2025
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком
Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" морское конструкторское бюро "Алмаз", соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T09:25:00+03:00
2025-05-01T09:56:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алмаз (конструкторское бюро)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" морское конструкторское бюро "Алмаз", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде"... коллектив акционерного общества "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
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экономика, россия, владимир путин, алмаз (конструкторское бюро)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алмаз (конструкторское бюро)
Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком

Путин наградил конструкторское бюро "Алмаз" почетным знаком "За успехи в труде"

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" морское конструкторское бюро "Алмаз", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде"... коллектив акционерного общества "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлмаз (конструкторское бюро)
 
 
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