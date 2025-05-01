https://ria.ru/20250501/aleshki-2014602091.html

В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом

В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом - РИА Новости, 01.05.2025

В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T18:47:00+03:00

2025-05-01T18:47:00+03:00

2025-05-01T18:47:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам гражданского населения региона. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. "Удар по Алешкам Херсонской области – это теракт. Враг целенаправленно выбрал для обстрела праздничный день и людное место. Это террористы, которые с особым цинизмом подходят к убийствам гражданского населения Херсонщины", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, для киевского режима не существует никаких рамок и человеческих норм. "Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут. Это зверье и отморозки, которым не ведомо сожаление. Бешеные собаки, которых уже не излечить. Очень хочется надеяться, что все участники переговорного процесса, в том числе и США, это понимают", - подчеркнул Кастюкевич. Сенатор также выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014567858.html

https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, игорь кастюкевич, владимир сальдо