Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014602091.html
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом - РИА Новости, 01.05.2025
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:47:00+03:00
2025-05-01T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
игорь кастюкевич
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014558454_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_e169dbe3ba6707ba308c377fcf4ec369.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам гражданского населения региона. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. "Удар по Алешкам Херсонской области – это теракт. Враг целенаправленно выбрал для обстрела праздничный день и людное место. Это террористы, которые с особым цинизмом подходят к убийствам гражданского населения Херсонщины", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, для киевского режима не существует никаких рамок и человеческих норм. "Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут. Это зверье и отморозки, которым не ведомо сожаление. Бешеные собаки, которых уже не излечить. Очень хочется надеяться, что все участники переговорного процесса, в том числе и США, это понимают", - подчеркнул Кастюкевич. Сенатор также выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014567858.html
https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/01/2014558454_137:0:1088:713_1920x0_80_0_0_fc4a571962022d37e20e4f02f446d4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, игорь кастюкевич, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Игорь Кастюкевич, Владимир Сальдо
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом

Сенатор Кастюкевич назвал удар ВСУ по Алешкам в Херсонской области терактом

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам гражданского населения региона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 ранены.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Херсонской области объявили траур по погибшим от удара ВСУ по рынку
Вчера, 14:13
«
"Удар по Алешкам Херсонской области – это теракт. Враг целенаправленно выбрал для обстрела праздничный день и людное место. Это террористы, которые с особым цинизмом подходят к убийствам гражданского населения Херсонщины", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, для киевского режима не существует никаких рамок и человеческих норм.
"Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут. Это зверье и отморозки, которым не ведомо сожаление. Бешеные собаки, которых уже не излечить. Очень хочется надеяться, что все участники переговорного процесса, в том числе и США, это понимают", - подчеркнул Кастюкевич.
Сенатор также выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
МИД назвал атаку на Алешки очередным кровавым преступлением укронацистов
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИгорь КастюкевичВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала