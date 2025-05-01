https://ria.ru/20250501/aleshki-2014602091.html
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом - РИА Новости, 01.05.2025
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T18:47:00+03:00
2025-05-01T18:47:00+03:00
2025-05-01T18:47:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал удар ВСУ по рынку в Алешках терактом, добавив, что противник с особым цинизмом подходит к убийствам гражданского населения региона. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, более 20 ранены. "Удар по Алешкам Херсонской области – это теракт. Враг целенаправленно выбрал для обстрела праздничный день и людное место. Это террористы, которые с особым цинизмом подходят к убийствам гражданского населения Херсонщины", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, для киевского режима не существует никаких рамок и человеческих норм. "Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут. Это зверье и отморозки, которым не ведомо сожаление. Бешеные собаки, которых уже не излечить. Очень хочется надеяться, что все участники переговорного процесса, в том числе и США, это понимают", - подчеркнул Кастюкевич. Сенатор также выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20250501/vsu-2014567858.html
https://ria.ru/20250501/ataka-2014581164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, игорь кастюкевич, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Игорь Кастюкевич, Владимир Сальдо
В Совфеде назвали удар ВСУ по рынку в Алешках терактом
Сенатор Кастюкевич назвал удар ВСУ по Алешкам в Херсонской области терактом