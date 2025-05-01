https://ria.ru/20250501/aleshki-2014582607.html

Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД

Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025

Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД

Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России. РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:18:00+03:00

2025-05-01T16:18:00+03:00

2025-05-01T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко заявил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону. Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт", - говорится в сообщении министерства. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html

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херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо