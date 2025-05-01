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Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014582607.html
Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД
Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД - РИА Новости, 01.05.2025
Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД
Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:18:00+03:00
2025-05-01T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко заявил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону. Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт", - говорится в сообщении министерства. В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html
россия
херсонская область
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо
Все виновные в атаке на Алешки будут установлены и наказаны, заявил МИД

МИД РФ: все виновные и причастные к атаке на Алешки понесут наказание по закону

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Все виновные в обстреле рынка в Алешках Херсонской области будут установлены и понесут наказание по закону, заявили в МИД России.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали в четверг рынок в Алешках. Заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко заявил РИА Новости, что при обстреле рынка погиб один человек, 11 пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
«
"Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону. Призываем всю здравомыслящую часть международного сообщества и профильные многосторонние организации решительно осудить этот омерзительный теракт", - говорится в сообщении министерства.
В МИД также выразили соболезнования родным и близким погибшего и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
ВСУ продолжают удары в Алешках, не подпуская машины скорой
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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