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ВСУ наносят удары по скорым в Алешках - РИА Новости, 01.05.2025
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13:50 01.05.2025 (обновлено: 18:00 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014566503.html
ВСУ наносят удары по скорым в Алешках
ВСУ наносят удары по скорым в Алешках - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ наносят удары по скорым в Алешках
Боевики киевского режима наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают для эвакуации раненых с рынка в Алешках Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T13:50:00+03:00
2025-05-01T18:00:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Боевики киевского режима наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают для эвакуации раненых с рынка в Алешках Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, по предварительным данным, семь человек погибли и более 20 получили ранения различной степени тяжести. "Сил и средств в области для первичной эвакуации раненых достаточно. Действуют они исходя из оперативной обстановки. Но надо учитывать, что, как только происходит скопление карет скорой помощи, враг наносит туда новые удары, причем запрещенными международными конвенциями вооружениями, например кассетными боеприпасами", — сообщил Черевко агентству. Чиновник добавил, что коллеги из соседних регионов уже проинформированы о ситуации в Алешках. "Они выразили готовность предоставить нам эвакуационный санитарный транспорт. Если потребуется, машины готовы прибыть в нужный район в течение часа. Но пока мы справляемся сами", — отметил Черевко. Собеседник агентства подчеркнул, что все необходимые по специализации доктора, даже те, которые не дежурили в четверг по графику, уже находятся на своих рабочих местах, готовы предоставить неотложную помощь и провести стабилизационные мероприятия.
https://ria.ru/20250429/vsu-2013966442.html
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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ наносят удары по скорым в Алешках

ВСУ бьют кассетными боеприпасами по скорым в Алешках

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ГЕНИЧЕСК, 1 мая — РИА Новости. Боевики киевского режима наносят удары по скоплениям машин скорой помощи, которые приезжают для эвакуации раненых с рынка в Алешках Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, по предварительным данным, семь человек погибли и более 20 получили ранения различной степени тяжести.
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"Сил и средств в области для первичной эвакуации раненых достаточно. Действуют они исходя из оперативной обстановки. Но надо учитывать, что, как только происходит скопление карет скорой помощи, враг наносит туда новые удары, причем запрещенными международными конвенциями вооружениями, например кассетными боеприпасами", — сообщил Черевко агентству.
Чиновник добавил, что коллеги из соседних регионов уже проинформированы о ситуации в Алешках.
"Они выразили готовность предоставить нам эвакуационный санитарный транспорт. Если потребуется, машины готовы прибыть в нужный район в течение часа. Но пока мы справляемся сами", — отметил Черевко.
Собеседник агентства подчеркнул, что все необходимые по специализации доктора, даже те, которые не дежурили в четверг по графику, уже находятся на своих рабочих местах, готовы предоставить неотложную помощь и провести стабилизационные мероприятия.
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