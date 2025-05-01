https://ria.ru/20250501/aleshki-2014560743.html

ВСУ продолжают удары в Алешках, не подпуская машины скорой

ВСУ продолжают удары в Алешках, не подпуская машины скорой - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ продолжают удары в Алешках, не подпуская машины скорой

Украинские войска продолжают наносить удары по рынку в Алешках Херсонской области, на давая экстренным службам оказать помощь пострадавшим мирным жителям,... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T12:29:00+03:00

2025-05-01T12:29:00+03:00

2025-05-01T12:29:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 май - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по рынку в Алешках Херсонской области, на давая экстренным службам оказать помощь пострадавшим мирным жителям, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. "В праздник 1 мая киевский режим злонамеренно нанес прицельный удар роем FPV-дронов камикадзе по заведомо гражданскому объекту, где находится множество мирных жителей. Сейчас экстренные службы испытывают сложности с подходом к раненым, так как ВСУ продолжают бить по рынку и по заблокированным там людям с помощью все новых и новых волн атак ударных FPV-дронов", - рассказали в пресс-службе губернатора. Ранее губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, по предварительным данным, семь человек погибли и более 20 получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250501/tsentr-2014548877.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия