https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны, чтобы добить выживших, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:55:00+03:00
2025-05-01T11:55:00+03:00
2025-05-01T12:07:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны, чтобы добить выживших, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что украинские войска атаковали рынок в Алешках Херсонской области, где, по предварительным данным, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены."После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших. Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250501/obstrel-2014519054.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо
2025-05-01T11:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область
ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших
ВСУ после ударов по рынку в Алешках направили дроны для добивания выживших