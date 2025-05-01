https://ria.ru/20250501/aleshki-2014558292.html

ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших

ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ после ударов в Алешках направили дроны для добивания выживших

ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны, чтобы добить выживших, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:55:00+03:00

2025-05-01T11:55:00+03:00

2025-05-01T12:07:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

херсонская область

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны, чтобы добить выживших, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщил, что украинские войска атаковали рынок в Алешках Херсонской области, где, по предварительным данным, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены."После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших. Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250501/obstrel-2014519054.html

херсонская область

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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо 2025-05-01T11:55 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область