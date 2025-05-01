ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли не менее семи человек
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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"Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей", — написал он.
По информации губернатора, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.
При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших, подчеркнул Сальдо.
"Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах", — прокомментировал губернатор видео из Алешек.
На месте работают экстренные службы, отметил он.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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