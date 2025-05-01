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ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие - РИА Новости, 01.05.2025
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11:36 01.05.2025 (обновлено: 12:33 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/aleshki-2014556731.html
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие - РИА Новости, 01.05.2025
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие
Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T11:36:00+03:00
2025-05-01T12:33:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.&quot;Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей&quot;, — написал он.По информации губернатора, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших, подчеркнул Сальдо."Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах", — прокомментировал губернатор видео из Алешек.На месте работают экстренные службы, отметил он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках
ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо
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вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область
ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие

ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, погибли не менее семи человек

Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Последствия удара дронов ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей", — написал он.

По информации губернатора, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.
При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших, подчеркнул Сальдо.
"Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах", — прокомментировал губернатор видео из Алешек.
На месте работают экстренные службы, отметил он.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская область
 
 
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