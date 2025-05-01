https://ria.ru/20250501/aleshki-2014556731.html

ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие

ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие - РИА Новости, 01.05.2025

ВСУ атаковали рынок в херсонских Алешках, есть погибшие

Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T11:36:00+03:00

2025-05-01T11:36:00+03:00

2025-05-01T12:33:00+03:00

вооруженные силы украины

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали рынок в городе Алешки Херсонской области, по предварительным данным, погибли не менее семи человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей", — написал он.По информации губернатора, погибли как минимум семь человек, более 20 получили ранения.При этом после первой волны ударов, когда уже были погибшие и раненые, ВСУ направили FPV-дроны для добивания выживших, подчеркнул Сальдо."Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах", — прокомментировал губернатор видео из Алешек.На месте работают экстренные службы, отметил он.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Удары дронами по выжившим людям после атаки ВСУ по рынку в Алешках ВСУ после первой волны ударов по рынку в херсонских Алешках, где погибли люди, направил FPV-дроны для добивания выживших, сообщил губернатор Сальдо 2025-05-01T11:36 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область