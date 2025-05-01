https://ria.ru/20250501/al-mayadeen-2014552341.html

Духовный лидер друзов призвал ввести в Сирию международные силы

Духовный лидер друзов призвал ввести в Сирию международные силы - РИА Новости, 01.05.2025

Духовный лидер друзов призвал ввести в Сирию международные силы

Международные силы должны быть введены в Сирию незамедлительно для помощи друзам в защите своей общины от нападений радикальных боевиков под прикрытием новых... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T10:22:00+03:00

2025-05-01T10:22:00+03:00

2025-05-01T11:26:00+03:00

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БЕЙРУТ, 1 мая - РИА Новости. Международные силы должны быть введены в Сирию незамедлительно для помощи друзам в защите своей общины от нападений радикальных боевиков под прикрытием новых властей в Дамаске, заявил духовный лидер друзов в Сирии Хикмат аль-Хиджри.В ночь на среду в Сахнае, где преимущественно проживает друзское население, вспыхнули столкновения между вооруженными отрядами, которые напали на город, и бойцами друзской самообороны. МВД Сирии, в свою очередь, заявило, что силы безопасности, подконтрольные новым сирийским властям, были неоднократно атакованы беспилотниками израильских ВВС на подступах к Сахнае."Происходящее требует незамедлительного вмешательства международных сил для поддержания мира и предотвращения продолжающихся преступлений", - цитирует аль-Хиджри ливанский телеканал Al-Mayadeen.Духовный лидер друзов заявил, что после произошедшего в городах Сахная и Джарамана друзская община утратила доверие к правительству в Дамаске."Мы больше не доверяем органу, называющему себя правительством, потому что настоящее правительство не убивает свой народ с помощью собственных радикальных банд", - сказал аль-Хиджри.Как заявил духовный лидер друзов, жители населенных пунктов, подвергшихся нападениям, не могут доверять вооруженным формированиям, которые были направлены властями, так как те, по его словам, являются соучастниками массовых убийств и похищений."Мы не говорили - по конфессиональному принципу, но они считают все остальные религиозные меньшинства неверными. Даже светские сунниты не доверяют им. Поэтому призыв к международным силам - право народа, который подвергается массовым убийствам", - добавил аль-Хиджри.По словам аль-Хиджри, друзское население сегодня переживает ту же трагическую ситуацию, которую пережили жители провинций Латакия и Тартус в марте.В четверг в сирийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что призывы к вмешательству со стороны других государств исходят от сторон, действующих вне рамок сирийского закона, и представляют собой очевидную попытку интернационализации вопроса, который должен решаться исключительно внутри институтов сирийского государства. МВД Сирии, в свою очередь, заявило о завершении силовой операции в Сахнае и о взятии ситуации под контроль.Во вторник столкновения вспыхнули в соседнем с Сахнаей городе Джарамана, где друзские отряды не дали вооруженным неправительственным отрядам заехать в город. Официальные власти, со своей стороны, заявили, что силы безопасности не являлись стороной вооруженного конфликта и были направлены для наведения порядка. Во вторник вечером сирийское правительство и старейшины города Джарамана в пригороде Дамаска достигли соглашения об усилении безопасности в городе и привлечении к ответственности виновных в недавних событиях, которые спровоцировали боестолкновения. Однако бои продолжились в других районах, где проживают друзы. Формальным поводом вооруженного конфликта стала аудиозапись, опубликованная в социальных сетях, где якобы представитель друзской конфессии оскорбляет пророка Мухаммеда, что вызвало волнения в разных сирийских городах с призывами к убийству друзов в Сирии.Друзы являются этноконфессиональной группой арабов, которые проживают в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании. После смены власти в Дамаске в конце 2024 года руководство Израиля не раз заявляло о приверженности защите сирийских друзов от потенциального преследования со стороны радикальных элементов.

https://ria.ru/20250430/siriya-2014490248.html

https://ria.ru/20250423/siriya-2013062494.html

https://ria.ru/20250418/siriya-2011932211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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