https://ria.ru/20250501/aktsija-2014584571.html

В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"

В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы" - РИА Новости, 01.05.2025

В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"

Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ, в рамках нее передали 25 копий Знамени Победы представителям знаменных РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T16:33:00+03:00

2025-05-01T16:33:00+03:00

2025-05-01T16:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

берлин (город)

олег мосеев

80-летие победы в великой отечественной войне

центральный музей вооруженных сил рф

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ, в рамках нее передали 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов, сообщили в Минобороны РФ. "В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации прошла военно-патриотическая акция "Знамя Победы", посвященная 80-й годовщине водружения Знамени Победы над рейхстагом", - указали в министерстве. В рамках торжественной церемонии в зале, где экспонируется подлинник Знамени Победы, состоялся ритуал передачи 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов. Знамена будут доставлены в пункты постоянной дислокации и пронесены на военных парадах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и 9 мая на Красной площади. В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. генерал-майор Олег Мосеев, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и Парада Победы Константин Федотов, участники специальной военной операции, слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, представители общественных, ветеранских военно-патриотических объединений и юнармейцы. "Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей. Неслучайно над освобождаемыми от неонацистов населенными пунктами воины России - славные наследники Великой Победы - водружают Красное знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии" - сказал Мосеев в своей приветственной речи. Он напутствовал, чтобы в 80-ю годовщину Победы над нацизмом "Знамя Победы наполняло сердца всех людей гордостью за Отчизну и ее армию, служило сохранению исторической памяти и мира на Земле".

https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html

https://ria.ru/20250424/diktant_pobedy-2013263923.html

россия

берлин (город)

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Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" в Центральном музее Вооруженных сил России Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. В рамках мероприятия 25 копий Знамени Победы передали представителям знаменных групп военных округов (флотов) - участникам военных парадов. 2025-05-01T16:33 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, берлин (город), олег мосеев, 80-летие победы в великой отечественной войне, центральный музей вооруженных сил рф