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В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы" - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:33 01.05.2025 (обновлено: 16:37 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/aktsija-2014584571.html
В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"
В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы" - РИА Новости, 01.05.2025
В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"
Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ, в рамках нее передали 25 копий Знамени Победы представителям знаменных РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T16:33:00+03:00
2025-05-01T16:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
берлин (город)
олег мосеев
80-летие победы в великой отечественной войне
центральный музей вооруженных сил рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ, в рамках нее передали 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов, сообщили в Минобороны РФ. "В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации прошла военно-патриотическая акция "Знамя Победы", посвященная 80-й годовщине водружения Знамени Победы над рейхстагом", - указали в министерстве. В рамках торжественной церемонии в зале, где экспонируется подлинник Знамени Победы, состоялся ритуал передачи 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов. Знамена будут доставлены в пункты постоянной дислокации и пронесены на военных парадах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и 9 мая на Красной площади. В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. генерал-майор Олег Мосеев, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и Парада Победы Константин Федотов, участники специальной военной операции, слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, представители общественных, ветеранских военно-патриотических объединений и юнармейцы. "Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей. Неслучайно над освобождаемыми от неонацистов населенными пунктами воины России - славные наследники Великой Победы - водружают Красное знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии" - сказал Мосеев в своей приветственной речи. Он напутствовал, чтобы в 80-ю годовщину Победы над нацизмом "Знамя Победы наполняло сердца всех людей гордостью за Отчизну и ее армию, служило сохранению исторической памяти и мира на Земле".
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014290315.html
https://ria.ru/20250424/diktant_pobedy-2013263923.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" в Центральном музее Вооруженных сил России
Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны. В рамках мероприятия 25 копий Знамени Победы передали представителям знаменных групп военных округов (флотов) - участникам военных парадов.
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россия, берлин (город), олег мосеев, 80-летие победы в великой отечественной войне, центральный музей вооруженных сил рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Берлин (город), Олег Мосеев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Центральный музей Вооруженных сил РФ
В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"

В музее Вооруженных сил России прошла военно-патриотическая акция "Знамя Победы"

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ, в рамках нее передали 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации прошла военно-патриотическая акция "Знамя Победы", посвященная 80-й годовщине водружения Знамени Победы над рейхстагом", - указали в министерстве.
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В рамках торжественной церемонии в зале, где экспонируется подлинник Знамени Победы, состоялся ритуал передачи 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов. Знамена будут доставлены в пункты постоянной дислокации и пронесены на военных парадах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и 9 мая на Красной площади.
В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. генерал-майор Олег Мосеев, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и Парада Победы Константин Федотов, участники специальной военной операции, слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, представители общественных, ветеранских военно-патриотических объединений и юнармейцы.
"Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей. Неслучайно над освобождаемыми от неонацистов населенными пунктами воины России - славные наследники Великой Победы - водружают Красное знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии" - сказал Мосеев в своей приветственной речи.
Он напутствовал, чтобы в 80-ю годовщину Победы над нацизмом "Знамя Победы наполняло сердца всех людей гордостью за Отчизну и ее армию, служило сохранению исторической памяти и мира на Земле".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБерлин (город)Олег Мосеев80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЦентральный музей Вооруженных сил РФ
 
 
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