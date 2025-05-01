В Центральном музее Вооруженных сил прошла акция "Знамя Победы"
В музее Вооруженных сил России прошла военно-патриотическая акция "Знамя Победы"
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Знамя Победы" прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ, в рамках нее передали 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов, сообщили в Минобороны РФ.
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"В Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации прошла военно-патриотическая акция "Знамя Победы", посвященная 80-й годовщине водружения Знамени Победы над рейхстагом", - указали в министерстве.
В рамках торжественной церемонии в зале, где экспонируется подлинник Знамени Победы, состоялся ритуал передачи 25 копий Знамени Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов)-участникам военных парадов. Знамена будут доставлены в пункты постоянной дислокации и пронесены на военных парадах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и 9 мая на Красной площади.
В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. генерал-майор Олег Мосеев, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и Парада Победы Константин Федотов, участники специальной военной операции, слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, представители общественных, ветеранских военно-патриотических объединений и юнармейцы.
"Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей. Неслучайно над освобождаемыми от неонацистов населенными пунктами воины России - славные наследники Великой Победы - водружают Красное знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии" - сказал Мосеев в своей приветственной речи.
Он напутствовал, чтобы в 80-ю годовщину Победы над нацизмом "Знамя Победы наполняло сердца всех людей гордостью за Отчизну и ее армию, служило сохранению исторической памяти и мира на Земле".
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