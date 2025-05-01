https://ria.ru/20250501/abkhaziya-2014627874.html

После открытия аэропорта в Абхазии выросло число бронирований отелей

После открытия аэропорта в Абхазии выросло число бронирований отелей - РИА Новости, 01.05.2025

После открытия аэропорта в Абхазии выросло число бронирований отелей

Количество бронирований отелей в Абхазии после открытия аэропорта выросло на 10%, продано больше половины туров на лето, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T23:57:00+03:00

2025-05-01T23:57:00+03:00

2025-05-01T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Количество бронирований отелей в Абхазии после открытия аэропорта выросло на 10%, продано больше половины туров на лето, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум. Ожидается, что 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с регулярностью раз в неделю. "Всего в этот летний сезон в Абхазии ожидается более 1,2 миллиона туристов. На сегодняшний день продано уже более половины летних путевок. На фоне новостей об открытии Сухумского аэропорта количество отельных бронирований увеличилось на 10%", - сказал Вольвач, слова которого привели в сообщении. Он уточнил, что этим летом более 300 тысяч российских туристов смогут комфортно и быстро добраться в Сухум на самолёте. Восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией, по его словам, является частью большой стратегии по развитию туризма, которую правительства двух стран разрабатывают совместно с регионами и бизнесом. "Для россиян Абхазия остаётся абсолютным лидером среди самых доступных пляжных направлений за рубежом", - подчеркнул замминистра. "С учётом однодневных экскурсий и краткосрочных поездок турпоток в Абхазии летом, как правило, достигает 4-5 миллиона человек. По прогнозам туроператоров, летом 2025 года этот показатель увеличится ещё на 10-15%", - добавили в пресс-службе министерства. Реконструкция международного аэропорта в Сухуме и восстановление прямого авиасообщения между Россий и Абхазией стало возможным благодаря реализации поручения президента России Владимира Путина и межправительственного инвестиционного соглашения, который страны подписали в 2023 году.

https://ria.ru/20250501/aviasoobschenie-2014527833.html

https://ria.ru/20250501/sukhum-2014614866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, абхазия, россия, сухум, владимир путин