https://ria.ru/20250501/abhazija-2014608458.html

Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии

Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025

Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии

Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T19:55:00+03:00

2025-05-01T19:55:00+03:00

2025-05-01T20:04:00+03:00

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. Министр отметил, что одним из самых значительных проектов Минздрава РФ там является диспансеризация детей. "Уже осмотрено 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч детей выявлены впервые заболевания. То есть это говорит о том, что эффект от этой диспансеризации колоссальный. И выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы", - рассказал Мурашко журналистам. Он добавил, что по результатам диспансеризации, помимо индивидуальных, были подготовлены общие рекомендации для системы образования и здравоохранения. "Конечно, это должно стать основой общественного здравоохранения для здоровья и сбережения детей", - отметил Мурашко.

https://ria.ru/20250223/abzakhiya-2001139100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, абхазия, россия, михаил мурашко