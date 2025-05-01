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Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
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19:55 01.05.2025 (обновлено: 20:04 01.05.2025)
https://ria.ru/20250501/abhazija-2014608458.html
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии
Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:55:00+03:00
2025-05-01T20:04:00+03:00
общество
здоровье - общество
абхазия
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. Министр отметил, что одним из самых значительных проектов Минздрава РФ там является диспансеризация детей. "Уже осмотрено 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч детей выявлены впервые заболевания. То есть это говорит о том, что эффект от этой диспансеризации колоссальный. И выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы", - рассказал Мурашко журналистам. Он добавил, что по результатам диспансеризации, помимо индивидуальных, были подготовлены общие рекомендации для системы образования и здравоохранения. "Конечно, это должно стать основой общественного здравоохранения для здоровья и сбережения детей", - отметил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, абхазия, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Абхазия, Россия, Михаил Мурашко
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии

Мурашко: врачи из РФ в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тыс детей

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. Министр отметил, что одним из самых значительных проектов Минздрава РФ там является диспансеризация детей.
«
"Уже осмотрено 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч детей выявлены впервые заболевания. То есть это говорит о том, что эффект от этой диспансеризации колоссальный. И выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы", - рассказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что по результатам диспансеризации, помимо индивидуальных, были подготовлены общие рекомендации для системы образования и здравоохранения.
"Конечно, это должно стать основой общественного здравоохранения для здоровья и сбережения детей", - отметил Мурашко.
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