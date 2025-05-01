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Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии - РИА Новости, 01.05.2025
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии
Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T19:55:00+03:00
2025-05-01T19:55:00+03:00
2025-05-01T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российские врачи в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч заболевания выявлены впервые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мурашко в четверг посетил Абхазию с рабочим визитом. Министр отметил, что одним из самых значительных проектов Минздрава РФ там является диспансеризация детей. "Уже осмотрено 21,7 тысячи детей, у 11 тысяч детей выявлены впервые заболевания. То есть это говорит о том, что эффект от этой диспансеризации колоссальный. И выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы", - рассказал Мурашко журналистам. Он добавил, что по результатам диспансеризации, помимо индивидуальных, были подготовлены общие рекомендации для системы образования и здравоохранения. "Конечно, это должно стать основой общественного здравоохранения для здоровья и сбережения детей", - отметил Мурашко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, абхазия, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Абхазия, Россия, Михаил Мурашко
Российские врачи провели диспансеризацию для детей в Абхазии
Мурашко: врачи из РФ в рамках диспансеризации осмотрели в Абхазии 21,7 тыс детей