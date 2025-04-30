https://ria.ru/20250430/zoloto-2014053995.html

"Очень опасный ход". Чего рискуют лишиться россияне

"Очень опасный ход". Чего рискуют лишиться россияне - РИА Новости, 30.04.2025

"Очень опасный ход". Чего рискуют лишиться россияне

Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке — люди кинулись скупать драгоценные слитки и связанные с ними финансовые инструменты. Но эксперты... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:00:00+03:00

2025-04-30T08:07:00+03:00

экономика

сша

китай

федеральная резервная система сша

дональд трамп

джером пауэлл

инвестиции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004326552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_006d44d409bfa7049e7b0f3f1449202a.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке — люди кинулись скупать драгоценные слитки и связанные с ними финансовые инструменты. Но эксперты советуют умерить пыл и не забывать о подводных камнях.Лихорадка на рынкеАпрельский рост цен на золото побил все рекорды — в ходе торгов металл впервые в истории превысил планку в 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию. Сейчас котировки несколько снизились и колеблются на уровне 3,3 тысячи долларов.Усиление геополитической напряженности вкупе с тарифной политикой Дональда Трампа вызывает неопределенность на мировых финансовых рынках и стимулирует спрос на защитные активы, объясняют эксперты. Кроме того, сыграло роль растущее недоверие к доллару, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В частности, агрессивная распродажа американских государственных облигаций с длительными сроками погашения значительно повысила привлекательность драгоценного металла и среди центробанков. Например, Китай, крупнейший в мире потребитель золота, пополняет запасы пятый месяц подряд, что также толкает цены вверх, указывает Антонов.Дополнительно ослабила позиции американской валюты критика Трампа в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла и давление в отношении более быстрого снижения ставок. Заявление директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта о том, что президент изучает возможность увольнения главы ФРС, поставило под угрозу независимость Федеральной резервной системы и ослабило доллар. И хотя позже Трамп объявил, что не будет увольнять Пауэлла, волнение на рынке подтолкнуло инвесторов к переходу на драгметалл как безопасный и растущий в цене вариант.Все в золотоДолгосрочные ожидания остаются положительными. Так, аналитики Goldman Sachs в апреле прогнозируют цены на золото на конец 2025-го в 3,7 тысячи долларов за унцию — из-за высокого спроса центробанков и роста роли металла как инструмента хеджирования рисков. А в 2026-м — 4000 долларов за унцию. Между тем швейцарский финансовый холдинг UBS ждет в конце года цену в 3,5 тысячи долларов.В этом свете россиянам покупка драгметалла представляется заманчивой. Банки подтверждают: граждане стали чаще покупать слитки.Как сообщили РИА Новости в Экспобанке, продажи в I квартале выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а наибольший рост зафиксировали в сегменте инвестиционных монет из золота — их продажи увеличились в 13 раз.В Газпромбанке рассказали, что спрос на слитки в целом среди клиентов в сравнении с прошлым годом идет вверх. Кроме того, люди заинтересованы в физическом золоте.В МТС-банке фиксируют рост спроса со второй половины прошлого года, особенно в период с ноября 2024-го по февраль 2025-го. Пик пришелся на зимние месяцы, в марте — апреле дополнительных всплесков не наблюдалось.Данные "Уралсиба" показывают стабильный спрос на слитки с начала года с тенденцией к росту. "Спрос на монеты остается высоким, так как на принятие решения влияет и динамика цены золота, и то, что монета — это еще и удобный инструмент инвестирования, более понятный и даже уже традиционный для большинства инвесторов", — говорит начальник управления операций с драгоценными металлами банка "Уралсиб" Елена Родинкова.Спрос на производные инструменты также высокий. Так, с 10 марта, когда был запущен CFD (контракт на разницу цен), торговый оборот по золоту в системе "Альфа-Форекс" за неполные полтора месяца превысил 3,93 миллиарда долларов, или 326 миллиардов рублей. "Это говорит о том, что интерес к металлу остается на высоком уровне со стороны всех участников рынка", — отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Всегда есть издержкиНа длинном горизонте планирования металл прилично дорожает, соглашаются эксперты. "При этом у золота бывают длительные периоды снижения номинальной стоимости (например, в долларах США), но такое свойственно и другим активам, таким как недвижимость и сельхозугодья", — уточняет руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. С одной стороны, важно иметь в портфеле некоторую долю страховых активов, с другой — следует избегать спонтанных действий, подчеркивает эксперт. К примеру, сейчас, в период высоких цен, покупка золота может быть не самым лучшим решением.В качестве альтернативы он предлагает рассматривать биржевые фонды, облигации, номинированные в граммах металла, фьючерсные контракты в разных валютах, монеты."Смягчение риторики Трампа в отношении Пауэлла уже вызвало коррекцию, игнорировать риск дальнейшего падения цены нельзя. Потенциальным триггером может стать снижение политической напряженности или неожиданно жесткая риторика ФРС", — соглашается Антонов. По его мнению, котировки могут опуститься до 3170-3200 долларов. Однако пока фундаментальные факторы указывают на дальнейшее удорожание золота и возвращение к 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию.В среднесрочной перспективе цены будет поддерживать устойчивый рост спроса со стороны центробанков развивающихся стран, стремящихся диверсифицировать свои резервы. Однако, несмотря на высокие прогнозы к концу года, доходность получается небольшой, предупреждают эксперты. А в сочетании с немалыми рисками резких откатов стоимости актив становится опасным для краткосрочных вложений.

https://ria.ru/20250422/zoloto-2012633979.html

https://ria.ru/20250422/zoloto-2012645883.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, федеральная резервная система сша, дональд трамп, джером пауэлл, инвестиции