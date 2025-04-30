"Очень опасный ход". Чего рискуют лишиться россияне
Экономист Антонов: на рынке золота высокий риск коррекции
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Небывалое повышение цен на золото вызвало ажиотаж на рынке — люди кинулись скупать драгоценные слитки и связанные с ними финансовые инструменты. Но эксперты советуют умерить пыл и не забывать о подводных камнях.
Лихорадка на рынке
Апрельский рост цен на золото побил все рекорды — в ходе торгов металл впервые в истории превысил планку в 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию. Сейчас котировки несколько снизились и колеблются на уровне 3,3 тысячи долларов.
Усиление геополитической напряженности вкупе с тарифной политикой Дональда Трампа вызывает неопределенность на мировых финансовых рынках и стимулирует спрос на защитные активы, объясняют эксперты. Кроме того, сыграло роль растущее недоверие к доллару, отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В частности, агрессивная распродажа американских государственных облигаций с длительными сроками погашения значительно повысила привлекательность драгоценного металла и среди центробанков. Например, Китай, крупнейший в мире потребитель золота, пополняет запасы пятый месяц подряд, что также толкает цены вверх, указывает Антонов.
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл
Дополнительно ослабила позиции американской валюты критика Трампа в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла и давление в отношении более быстрого снижения ставок. Заявление директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта о том, что президент изучает возможность увольнения главы ФРС, поставило под угрозу независимость Федеральной резервной системы и ослабило доллар. И хотя позже Трамп объявил, что не будет увольнять Пауэлла, волнение на рынке подтолкнуло инвесторов к переходу на драгметалл как безопасный и растущий в цене вариант.
Все в золото
Долгосрочные ожидания остаются положительными. Так, аналитики Goldman Sachs в апреле прогнозируют цены на золото на конец 2025-го в 3,7 тысячи долларов за унцию — из-за высокого спроса центробанков и роста роли металла как инструмента хеджирования рисков. А в 2026-м — 4000 долларов за унцию. Между тем швейцарский финансовый холдинг UBS ждет в конце года цену в 3,5 тысячи долларов.
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В этом свете россиянам покупка драгметалла представляется заманчивой. Банки подтверждают: граждане стали чаще покупать слитки.
Как сообщили РИА Новости в Экспобанке, продажи в I квартале выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а наибольший рост зафиксировали в сегменте инвестиционных монет из золота — их продажи увеличились в 13 раз.
В Газпромбанке рассказали, что спрос на слитки в целом среди клиентов в сравнении с прошлым годом идет вверх. Кроме того, люди заинтересованы в физическом золоте.
В МТС-банке фиксируют рост спроса со второй половины прошлого года, особенно в период с ноября 2024-го по февраль 2025-го. Пик пришелся на зимние месяцы, в марте — апреле дополнительных всплесков не наблюдалось.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе цветных металлов
Данные "Уралсиба" показывают стабильный спрос на слитки с начала года с тенденцией к росту. "Спрос на монеты остается высоким, так как на принятие решения влияет и динамика цены золота, и то, что монета — это еще и удобный инструмент инвестирования, более понятный и даже уже традиционный для большинства инвесторов", — говорит начальник управления операций с драгоценными металлами банка "Уралсиб" Елена Родинкова.
Спрос на производные инструменты также высокий. Так, с 10 марта, когда был запущен CFD (контракт на разницу цен), торговый оборот по золоту в системе "Альфа-Форекс" за неполные полтора месяца превысил 3,93 миллиарда долларов, или 326 миллиардов рублей. "Это говорит о том, что интерес к металлу остается на высоком уровне со стороны всех участников рынка", — отмечает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
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Всегда есть издержки
На длинном горизонте планирования металл прилично дорожает, соглашаются эксперты. "При этом у золота бывают длительные периоды снижения номинальной стоимости (например, в долларах США), но такое свойственно и другим активам, таким как недвижимость и сельхозугодья", — уточняет руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. С одной стороны, важно иметь в портфеле некоторую долю страховых активов, с другой — следует избегать спонтанных действий, подчеркивает эксперт. К примеру, сейчас, в период высоких цен, покупка золота может быть не самым лучшим решением.
В качестве альтернативы он предлагает рассматривать биржевые фонды, облигации, номинированные в граммах металла, фьючерсные контракты в разных валютах, монеты.
© AP Photo / Mark LennihanОднодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Mark Lennihan
Однодолларовая купюра на Нью-Йоркской фондовой бирже
"Смягчение риторики Трампа в отношении Пауэлла уже вызвало коррекцию, игнорировать риск дальнейшего падения цены нельзя. Потенциальным триггером может стать снижение политической напряженности или неожиданно жесткая риторика ФРС", — соглашается Антонов. По его мнению, котировки могут опуститься до 3170-3200 долларов. Однако пока фундаментальные факторы указывают на дальнейшее удорожание золота и возвращение к 3,5 тысячи долларов за тройскую унцию.
В среднесрочной перспективе цены будет поддерживать устойчивый рост спроса со стороны центробанков развивающихся стран, стремящихся диверсифицировать свои резервы. Однако, несмотря на высокие прогнозы к концу года, доходность получается небольшой, предупреждают эксперты. А в сочетании с немалыми рисками резких откатов стоимости актив становится опасным для краткосрочных вложений.