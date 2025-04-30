https://ria.ru/20250430/zemletryasenie-2014228449.html
У южных Курил произошли два землетрясения
У южных Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 30.04.2025
У южных Курил произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,3 зарегистрированы в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T01:53:00+03:00
2025-04-30T01:53:00+03:00
2025-04-30T01:53:00+03:00
тихий океан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 4,3 зарегистрированы в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Два землетрясения магнитудой 4,3 с часовой разницей произошли ночью 30 апреля в Тихом океане. Их эпицентр располагался в 111 километрах северо-восточнее и 99 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2014177976.html
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тихий океан, елена семенова
Тихий океан, Елена Семенова
У южных Курил произошли два землетрясения
У южных Курил произошли два землетрясения магнитудой 4,3