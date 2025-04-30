https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014476703.html

"Он это заслужил". Во Франции обрушились на Зеленского

"Он это заслужил". Во Франции обрушились на Зеленского - РИА Новости, 30.04.2025

"Он это заслужил". Во Франции обрушились на Зеленского

Зеленский вызывает у французов противоречивые чувства, многие оппозиционные политики не скрывают отвращения к главе киевского режима, заявил журналист Владимир... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:39:00+03:00

2025-04-30T19:39:00+03:00

2025-04-30T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зеленский вызывает у французов противоречивые чувства, многие оппозиционные политики не скрывают отвращения к главе киевского режима, заявил журналист Владимир де Гмелин в материале для французского издания Marianne."Возможно, он это заслужил? Владимир Зеленский для одних – новый Черчилль, для других – коррумпированный бандит и кокаиновый наркоман, возглавляющий банду "укронацистов", готовых разорвать свою собственную страну", — пишет он.Как отмечает журналист, критики Зеленского указывают, что Украина спровоцировала конфликт, сблизившись с НАТО и ЕС, и не делает ничего, чтобы его завершить.Журналист также напомнил о высказывании одного из противников Зеленского, философа и экс-министра образования и науки Франции Люка Ферри, который в эфире телеканала LCI заявил: "Я считаю, что именно Украина развязала этот конфликт, начав конфликт на Донбассе, а также что в 2014 году было колоссальной ошибкой начинать боевые действия против русскоязычного населения восточных регионов страны".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html

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в мире, украина, франция, донбасс, владимир зеленский, нато, евросоюз