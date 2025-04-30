https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014463849.html

"Ужас что творится!" Такер Карлсон сделал заявление о Зеленском

"Ужас что творится!" Такер Карлсон сделал заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.04.2025

"Ужас что творится!" Такер Карлсон сделал заявление о Зеленском

Американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли назвал Владимира Зеленского врагом США и нелегитимным президентом Украины. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:51:00+03:00

2025-04-30T18:51:00+03:00

2025-04-30T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли назвал Владимира Зеленского врагом США и нелегитимным президентом Украины."Зеленский — враг США, а его режим причастен к покушениям на жизнь ряда людей, включая известных консерваторов. Его правительство максимально порочно: оно запретило крупнейшую христианскую конфессию Украины и перепродает наше оружие сомнительным группировкам", — сказал он.Журналист отметил, что режим Зеленского не является легитимным и не имеет морального права управлять Украиной.Карлсон также поделился впечатлениями от перепалки главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и заявил, что она его поразила."Зеленский нам не союзник. Он только и делает что очерняет США и пытается рассорить с нами Европу. Ужас что творится!" — заключил он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады.Полный текст фрагмента интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014412671.html

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