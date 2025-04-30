https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014388444.html

"Нет иного выбора". СМИ рассказали, на что придется пойти Зеленскому

"Нет иного выбора". СМИ рассказали, на что придется пойти Зеленскому - РИА Новости, 30.04.2025

"Нет иного выбора". СМИ рассказали, на что придется пойти Зеленскому

Владимиру Зеленскому придется согласиться на перемирие с Россией из-за отсутствия альтернатив, пишет Conversation. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:27:00+03:00

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2025-04-30T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется согласиться на перемирие с Россией из-за отсутствия альтернатив, пишет Conversation."Поскольку США ясно дали понять, что долгосрочная поддержка Украины не гарантирована, а Трамп с момента вступления в должность не одобрил ни одного пакета военной помощи, у Зеленского не остается иного выбора, кроме как поддержать соглашение о прекращении огня", — говорится в материале.В публикации также указали, что украинский политик больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы.В понедельник глава государства Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.

https://ria.ru/20250430/axios-2014349182.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины