https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014366324.html

Слова Зеленского о параде Победы в Москве вызвали недоумение на Западе

Слова Зеленского о параде Победы в Москве вызвали недоумение на Западе - РИА Новости, 30.04.2025

Слова Зеленского о параде Победы в Москве вызвали недоумение на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения парада Победы 9 мая в Москве. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:45:00+03:00

2025-04-30T14:45:00+03:00

2025-04-30T14:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

украина

владимир зеленский

80-летие победы в великой отечественной войне

чей боуз

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х обратил внимание на угрозы Владимира Зеленского по поводу проведения парада Победы 9 мая в Москве.Ранее глава киевского режима заявил о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы."Коррумпированный киевский диктатор (Зеленский — Прим. ред.), дед которого был командиром в Красной армии (в 57-й гвардейской стрелковой дивизии), разбрасывается угрозами в адрес парада Победы 9 мая в Москве", — написал он.В Кремле, комментируя угрозы главы киевского режима, заявили, что парад Победы в Москве состоится и все будут с гордостью наблюдать за ним.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского очередным доказательством того, что он "со своей экстремистской сворой" подрывают мирные усилия.В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

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