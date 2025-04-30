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"Гитлер XXI века". В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о параде - РИА Новости, 30.04.2025
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13:21 30.04.2025 (обновлено: 13:22 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014334096.html
"Гитлер XXI века". В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о параде
"Гитлер XXI века". В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о параде - РИА Новости, 30.04.2025
"Гитлер XXI века". В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о параде
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, заявил, что "фашизм... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:21:00+03:00
2025-04-30T13:22:00+03:00
владимир зеленский
леонид ивлев
дмитрий песков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, заявил, что "фашизм везде одинаков". Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. "Фашизм везде одинаков, независимо от того, на берегах Шпрее в Берлине или на берегах Днепра в Киеве. Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Зеленский - это Гитлер XXI века, между ними нет ни одного отличия. "И конец будет бесславно одинаков. Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы над фашизмом должен состояться при любых условиях. Парад на Красной площади в этом году для нашей страны больше чем парад, больше чем традиция и дань памяти, больше чем юбилейная дата. Этот парад призван показать всему миру, в первую очередь нашим врагам, что наша страна все так же сильна, консолидирована, уверена в себе и идет к победе", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012430918.html
https://ria.ru/20250416/dubinskiy-2011569209.html
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владимир зеленский, леонид ивлев, дмитрий песков, в мире, госдума рф
Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Дмитрий Песков, В мире, Госдума РФ
"Гитлер XXI века". В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о параде

Депутат Ивлев в ответ на угрозы Зеленского заявил, что фашизм везде одинаков

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова Владимира Зеленского о параде Победы в Москве, заявил, что "фашизм везде одинаков".
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Зеленского, заявил, что парад Победы в Москве состоится и в РФ будут с гордостью наблюдать за ним. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия.
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"Фашизм везде одинаков, независимо от того, на берегах Шпрее в Берлине или на берегах Днепра в Киеве. Как Гитлер мечтал о создании чудо-оружия перед концом фашисткой Германии, так и фашист Зеленский хочет ударить по ветеранам, женщинам и детям во время парада на Красной площади", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Зеленский - это Гитлер XXI века, между ними нет ни одного отличия.
"И конец будет бесславно одинаков. Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы над фашизмом должен состояться при любых условиях. Парад на Красной площади в этом году для нашей страны больше чем парад, больше чем традиция и дань памяти, больше чем юбилейная дата. Этот парад призван показать всему миру, в первую очередь нашим врагам, что наша страна все так же сильна, консолидирована, уверена в себе и идет к победе", - сказал депутат.
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Владимир ЗеленскийЛеонид ИвлевДмитрий ПесковВ миреГосдума РФ
 
 
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