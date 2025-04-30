Китайцы подняли на смех Зеленского
В Китае подняли на смех решившего истребить украинок Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского активнее привлекать в ряды ВСУ женщин привлекло внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent.
"Гендерное равенство!" — отметил другой.
"Прежде всего все дети и члены семей государственных служащих должны отправиться на передовую, включая жену Зеленского. Это справедливо", — поделился мнением еще один пользователь.
"Украине не хватает оружия? Будут ли женщины выходить на поле боя с кухонными ножами?" — задался вопросом четвертый комментатор.
Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Он предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Чиновник также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.
В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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