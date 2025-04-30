https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014237718.html

Китайцы подняли на смех Зеленского

Китайцы подняли на смех Зеленского - РИА Новости, 30.04.2025

Китайцы подняли на смех Зеленского

Решение Владимира Зеленского активнее привлекать в ряды ВСУ женщин привлекло внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:14:00+03:00

2025-04-30T06:14:00+03:00

2025-04-30T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского активнее привлекать в ряды ВСУ женщин привлекло внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent."До достижения цели США "сражаться до последнего украинца" еще далеко. Давай, Украина!" — написал один из комментаторов."Гендерное равенство!" — отметил другой."Прежде всего все дети и члены семей государственных служащих должны отправиться на передовую, включая жену Зеленского. Это справедливо", — поделился мнением еще один пользователь."Украине не хватает оружия? Будут ли женщины выходить на поле боя с кухонными ножами?" — задался вопросом четвертый комментатор.Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Он предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Чиновник также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014236535.html

https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014220862.html

https://ria.ru/20250429/zelenskaya-2014105819.html

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в мире, украина, сша, израиль, владимир зеленский, вооруженные силы украины