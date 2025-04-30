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Китайцы подняли на смех Зеленского - РИА Новости, 30.04.2025
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06:14 30.04.2025 (обновлено: 10:30 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014237718.html
Китайцы подняли на смех Зеленского
Китайцы подняли на смех Зеленского - РИА Новости, 30.04.2025
Китайцы подняли на смех Зеленского
Решение Владимира Зеленского активнее привлекать в ряды ВСУ женщин привлекло внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:14:00+03:00
2025-04-30T10:30:00+03:00
в мире
украина
сша
израиль
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского активнее привлекать в ряды ВСУ женщин привлекло внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent."До достижения цели США "сражаться до последнего украинца" еще далеко. Давай, Украина!" — написал один из комментаторов."Гендерное равенство!" — отметил другой."Прежде всего все дети и члены семей государственных служащих должны отправиться на передовую, включая жену Зеленского. Это справедливо", — поделился мнением еще один пользователь."Украине не хватает оружия? Будут ли женщины выходить на поле боя с кухонными ножами?" — задался вопросом четвертый комментатор.Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Он предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Чиновник также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014236535.html
https://ria.ru/20250429/zelenskiy-2014220862.html
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в мире, украина, сша, израиль, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Израиль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Китайцы подняли на смех Зеленского

В Китае подняли на смех решившего истребить украинок Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского активнее привлекать в ряды ВСУ женщин привлекло внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent.
"До достижения цели США "сражаться до последнего украинца" еще далеко. Давай, Украина!" — написал один из комментаторов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
"Прекрасно понимает": в Раде сделали жуткое предсказание про Зеленского
05:32
"Гендерное равенство!" — отметил другой.
"Прежде всего все дети и члены семей государственных служащих должны отправиться на передовую, включая жену Зеленского. Это справедливо", — поделился мнением еще один пользователь.
"Украине не хватает оружия? Будут ли женщины выходить на поле боя с кухонными ножами?" — задался вопросом четвертый комментатор.
Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что военная служба в украинской армии должна быть обязательной для всех граждан, включая женщин. Он предложил Украине брать пример с Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан без исключения, независимо от пола. Чиновник также пригрозил, что те, кто не прошел службу, могут быть лишены доступа к определенным государственным услугам и возможностям, таким как работа на госслужбе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Вчера, 23:38
В марте РИА Новости на основе данных из соцсетей установило, что тема мобилизации женщин на Украине набирает популярность среди украинских пользователей соцсетей: они рассказывают о том, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет, и активно интересуются возможностью получения отсрочки от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреУкраинаСШАИзраильВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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