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МИД Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами - РИА Новости, 30.04.2025
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13:15 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/zapad-2014332569.html
МИД Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами
МИД Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами - РИА Новости, 30.04.2025
МИД Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами
Западные кураторы пытались с помощью неонацистского проекта захватить власть в Белоруссии, как сделали это на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:15:00+03:00
2025-04-30T13:15:00+03:00
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Западные кураторы пытались с помощью неонацистского проекта захватить власть в Белоруссии, как сделали это на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. "В Беларуси в начале 90-х годов также принимались беспрецедентные меры по захвату власти националистами, которые сделали своими героями предателей, сотрудничавших с фашистами. Апогеем попыток реализации неонацистского проекта в Беларуси стали события 2020 года, когда республика столкнулась с попыткой захвата власти. Это свидетельствует, что западные кураторы данных процессов используют одни и те же "лекала", пытаясь внедрить в качестве вируса самоуничтожения нации и государств – оголтелый национализм", - приводит пресс-служба белорусского минобороны слова Хренина, которые он произнес на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье. По его словам, звериный оскал фашизма на Украине, его бесчеловечную сущность, сегодня наглядно демонстрируют злодеяния украинских неонацистов, которые они совершают как в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации, так и в отношении собственных граждан. "Но нацизм, фашизм, возрожденный на Украине, подобно смертельно опасному вирусу, начал поражать и саму Европу, руководство которой в последние десятилетия активно проводит курс тотальной ревизии Второй мировой войны. Сегодня очевидно, что западный либеральный глобализм, отрицающий национальные особенности народов и насаждающий унифицированный европейский путь развития в качестве единственно правильного, выродился в либеральную диктатуру фашистского толка", - сказал Хренин.
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в мире, белоруссия, украина, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Украина, Виктор Хренин
МИД Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами

Хренин: западные кураторы пытались захватить власть в Белоруссии, как на Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Западные кураторы пытались с помощью неонацистского проекта захватить власть в Белоруссии, как сделали это на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«
"В Беларуси в начале 90-х годов также принимались беспрецедентные меры по захвату власти националистами, которые сделали своими героями предателей, сотрудничавших с фашистами. Апогеем попыток реализации неонацистского проекта в Беларуси стали события 2020 года, когда республика столкнулась с попыткой захвата власти. Это свидетельствует, что западные кураторы данных процессов используют одни и те же "лекала", пытаясь внедрить в качестве вируса самоуничтожения нации и государств – оголтелый национализм", - приводит пресс-служба белорусского минобороны слова Хренина, которые он произнес на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье.
По его словам, звериный оскал фашизма на Украине, его бесчеловечную сущность, сегодня наглядно демонстрируют злодеяния украинских неонацистов, которые они совершают как в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации, так и в отношении собственных граждан. "Но нацизм, фашизм, возрожденный на Украине, подобно смертельно опасному вирусу, начал поражать и саму Европу, руководство которой в последние десятилетия активно проводит курс тотальной ревизии Второй мировой войны. Сегодня очевидно, что западный либеральный глобализм, отрицающий национальные особенности народов и насаждающий унифицированный европейский путь развития в качестве единственно правильного, выродился в либеральную диктатуру фашистского толка", - сказал Хренин.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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В миреБелоруссияУкраинаВиктор Хренин
 
 
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