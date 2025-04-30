МИД Белоруссии обвинил Запад в попытке захвата власти в стране неонацистами
Хренин: западные кураторы пытались захватить власть в Белоруссии, как на Украине
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Западные кураторы пытались с помощью неонацистского проекта захватить власть в Белоруссии, как сделали это на Украине, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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"В Беларуси в начале 90-х годов также принимались беспрецедентные меры по захвату власти националистами, которые сделали своими героями предателей, сотрудничавших с фашистами. Апогеем попыток реализации неонацистского проекта в Беларуси стали события 2020 года, когда республика столкнулась с попыткой захвата власти. Это свидетельствует, что западные кураторы данных процессов используют одни и те же "лекала", пытаясь внедрить в качестве вируса самоуничтожения нации и государств – оголтелый национализм", - приводит пресс-служба белорусского минобороны слова Хренина, которые он произнес на III Международном антифашистском конгрессе в Подмосковье.
По его словам, звериный оскал фашизма на Украине, его бесчеловечную сущность, сегодня наглядно демонстрируют злодеяния украинских неонацистов, которые они совершают как в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации, так и в отношении собственных граждан. "Но нацизм, фашизм, возрожденный на Украине, подобно смертельно опасному вирусу, начал поражать и саму Европу, руководство которой в последние десятилетия активно проводит курс тотальной ревизии Второй мировой войны. Сегодня очевидно, что западный либеральный глобализм, отрицающий национальные особенности народов и насаждающий унифицированный европейский путь развития в качестве единственно правильного, выродился в либеральную диктатуру фашистского толка", - сказал Хренин.