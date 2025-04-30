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В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
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07:52 30.04.2025 (обновлено: 07:58 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html
В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве - РИА Новости, 30.04.2025
В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
Владимир Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T07:52:00+03:00
2025-04-30T07:58:00+03:00
москва
россия
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так дипломат прокомментировала угрозы Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы."О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!" — написала Захарова.Представитель МИД назвала угрозы Зеленского очередным доказательством того, что он "со своей экстремистской сворой" подрывают мирные усилия. "Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", — добавила дипломат.В минувшую пятницу президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
https://ria.ru/20250430/prelyudiya-2014228291.html
https://ria.ru/20250428/zakharova-2013939290.html
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москва, россия, владимир зеленский, мария захарова
Москва, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве

Захарова обвинила Зеленского в подрыве мирных усилий после слов о параде Победы

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала угрозы Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.
«
"О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!" — написала Захарова.
Представитель МИД назвала угрозы Зеленского очередным доказательством того, что он "со своей экстремистской сворой" подрывают мирные усилия.
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"Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", — добавила дипломат.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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