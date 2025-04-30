В МИД ответили на угрозы Зеленского в адрес парада Победы в Москве
Захарова обвинила Зеленского в подрыве мирных усилий после слов о параде Победы
© Фото : МИД РФМария Захарова
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала угрозы Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы.
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"О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты!" — написала Захарова.
Представитель МИД назвала угрозы Зеленского очередным доказательством того, что он "со своей экстремистской сворой" подрывают мирные усилия.
"Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", — добавила дипломат.
В минувшую пятницу президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, в переговорах наблюдается определенный прогресс, тем не менее впереди еще много обсуждений.
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