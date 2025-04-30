https://ria.ru/20250430/zaharova-2014253916.html

Захарова прокомментировала запрет символики Победы в Германии

Захарова прокомментировала запрет символики Победы в Германии - РИА Новости, 30.04.2025

Захарова прокомментировала запрет символики Победы в Германии

Запрет в Германии символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:37:00+03:00

2025-04-30T09:37:00+03:00

2025-04-30T09:37:00+03:00

в мире

германия

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бранденбург

мария захарова

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Запрет в Германии символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне - это дорога в бездну для страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это дорога в бездну для Германии — запрет символики Победы в Великой Отечественной, Второй мировой войне, запрет участия тех, кто свято хранит память о Второй мировой, Великой Отечественной, кто хранит память героев — запрет настоящей истории, её переписывания в пользу несуществующей квазиистории — это, конечно, самоуничтожение Германии, безусловно", - сказала она. Она добавила, что Германии нужно повторять уроки всех тех войн мировых, которые она развязывала, и делать это каждый день, как рутину, как то, без чего нельзя жить, а затем сдавать по ним экзамены, по ним же учить детей, тестировать детей на те уроки, которые Германия должна была как страна вынести из Второй мировой войны. "Это единственный способ, не волшебные таблетки, не чудеса экономического развития, не благополучие каждой семьи Германии, не вдруг обнаруженный суперредкоземельный металл или другой ресурс, не упавшая с неба манна небесная — ничего из этого не является для Германии настолько важным, как знание собственной истории, ошибок и уроков, которое извлекло предыдущее поколение немцев из двух мировых войн, вот это для них путь", — заключила она. Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран. Во вторник таблоид Bild сообщил, что власти немецкой федеральной земли Бранденбург могут выдворить посла России с памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии, если он на нее придет. В материале приводилось высказывание директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, а также употреблялись резкие формулировки. Как сообщили РИА Новости в Фонде Бранденбургских архивов, посольству РФ в ФРГ разрешили провести акцию памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенхаузен 28 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма".

https://ria.ru/20250206/posol-1997648817.html

https://ria.ru/20250429/politsija-2014071361.html

https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, россия, бранденбург, мария захарова, сергей нечаев (дипломат)