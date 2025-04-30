https://ria.ru/20250430/zaharova-2014253727.html

Захарова отреагировала на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Захарова отреагировала на угрозы бить русскоязычных детей на Украине - РИА Новости, 30.04.2025

Захарова отреагировала на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik уличила западных правозащитников и деятелей культуры в отсутствии реакции на угрозы в адрес... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:36:00+03:00

2025-04-30T09:36:00+03:00

2025-04-30T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik уличила западных правозащитников и деятелей культуры в отсутствии реакции на угрозы в адрес русскоязычных детей на Украине. Так она прокомментировала призыв украинского и советского актера театра и кино Богдана Бенюка бить прутом или бутылкой детей, говорящих по-русски, чтобы заставить их забыть язык. "Где все правозащитные мировые структуры? Где все писатели, художники, режиссеры, американские, например, актеры, фэшен-индустрия мировая, которая все эти годы была вовлечена в ситуацию на Украине? Которые рефлексировали на все. <…> Где сейчас они после этого заявления?" — задалась вопросом Захарова. По ее словам, вся западная элита выступала по ситуации на Украине "под методичку", даже не имея представления о происходящем на Украине.После госпереворота в 2014 году киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский практически во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Рада приняла еще один закон — о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, хотя языки других национальных меньшинств должны получить серьезные поблажки. В марте 2024-го Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.

https://ria.ru/20250429/retsept-2013968340.html

https://rsport.ria.ru/20250419/kommentator-2012239308.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, верховная рада украины, еврокомиссия, оон