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Захарова объяснила происхождение надписи "Россия рулит" на машине Лаврова - РИА Новости, 30.04.2025
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09:06 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/zaharova-2014248596.html
Захарова объяснила происхождение надписи "Россия рулит" на машине Лаврова
Захарова объяснила происхождение надписи "Россия рулит" на машине Лаврова - РИА Новости, 30.04.2025
Захарова объяснила происхождение надписи "Россия рулит" на машине Лаврова
Надпись "Россия рулит" на машине главы МИД РФ Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые были за рулем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:06:00+03:00
2025-04-30T09:06:00+03:00
мария захарова
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Надпись "Россия рулит" на машине главы МИД РФ Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые были за рулем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале автомобильные номера кортежа Лаврова в Рио-де-Жанейро. На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано "СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро", а ниже по-русски — "Россия рулит". "Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво", - сказала она в эфире радио Sputnik. Как отметила Захарова, фотографии автомобильного номера начали распространяться в соцсетях, после чего она решила подтвердить их подлинность.
https://ria.ru/20250221/zakharova-2000799451.html
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мария захарова, сергей лавров, общество
Мария Захарова, Сергей Лавров, Общество
Захарова объяснила происхождение надписи "Россия рулит" на машине Лаврова

Захарова: надпись "Россия рулит" на машине Лаврова появилась как шутка коллег

© Мария Захарова/TelegramАвтомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергей Лавров в Рио-де-Жанейро
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергей Лавров в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Мария Захарова/Telegram
Автомобильные номера кортежа министра иностранных дел России Сергей Лавров в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Надпись "Россия рулит" на машине главы МИД РФ Сергея Лаврова появилась как шутка коллег, которые были за рулем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале автомобильные номера кортежа Лаврова в Рио-де-Жанейро. На кадрах глава внешнеполитического ведомства садится в машину с номером, на котором по-португальски написано "СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро", а ниже по-русски — "Россия рулит".
"Я раскрою секрет: это не продуманный пиар-ход или какое-то желание выделиться. Это творчество наших коллег, которые непосредственно были за рулем и так решили отметить, что фактически за рулем наши. Но получилось, мне кажется, красиво", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила Захарова, фотографии автомобильного номера начали распространяться в соцсетях, после чего она решила подтвердить их подлинность.
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