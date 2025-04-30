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В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:45 30.04.2025 (обновлено: 09:05 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/zabajkale-2014246003.html
В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите
В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите - РИА Новости, 30.04.2025
В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите
Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:45:00+03:00
2025-04-30T09:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
забайкальский край
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александр осипов
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов. "Учреждена медаль "За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"... На одной стороне медали изобразили официальную эмблему празднования 80-летия Победы, а на оборотной — герб Забайкальского края и соответствующую надпись", - написал Осипов в своём Telegram-канале. По его словам, награду будут вручать военнослужащим, а также активным участникам подготовки и проведения юбилейного парада Победы в Чите.
https://ria.ru/20250429/parad-2014187925.html
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общество, забайкальский край, чита, александр осипов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите

Осипов: в Забайкалье учредили медаль в честь парада юбилея Победы в Чите

© Фото : Александр Осипов | Губернатор Забайкалья/TelegramМедаль "За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"
Медаль За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Александр Осипов | Губернатор Забайкалья/Telegram
Медаль "За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов.
"Учреждена медаль "За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"... На одной стороне медали изобразили официальную эмблему празднования 80-летия Победы, а на оборотной — герб Забайкальского края и соответствующую надпись", - написал Осипов в своём Telegram-канале.
По его словам, награду будут вручать военнослужащим, а также активным участникам подготовки и проведения юбилейного парада Победы в Чите.
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЗабайкальский крайЧитаАлександр Осипов80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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