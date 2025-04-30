https://ria.ru/20250430/zabajkale-2014246003.html

В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите

В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите - РИА Новости, 30.04.2025

В Забайкалье учредили медаль в честь парада 80-летия Победы в Чите

Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:45:00+03:00

2025-04-30T08:45:00+03:00

2025-04-30T09:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

забайкальский край

чита

александр осипов

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Власти Забайкальского края учредили медаль за участие в военном параде к 80-летию Великой Победы в Чите, сообщил губернатор Александр Осипов. "Учреждена медаль "За участие в военном параде в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне"... На одной стороне медали изобразили официальную эмблему празднования 80-летия Победы, а на оборотной — герб Забайкальского края и соответствующую надпись", - написал Осипов в своём Telegram-канале. По его словам, награду будут вручать военнослужащим, а также активным участникам подготовки и проведения юбилейного парада Победы в Чите.

https://ria.ru/20250429/parad-2014187925.html

забайкальский край

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