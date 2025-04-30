https://ria.ru/20250430/whatsapp-2014355215.html

В WhatsApp появилась нейросеть, отвечающая на вопросы

В WhatsApp появилась нейросеть, отвечающая на вопросы - РИА Новости, 30.04.2025

В WhatsApp появилась нейросеть, отвечающая на вопросы

В мессенджере WhatsApp стала доступна нейросеть Perplexity, которая умеет отвечать на вопросы и генерировать изображения, следует из сообщений нейросети. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:22:00+03:00

2025-04-30T14:22:00+03:00

2025-04-30T14:23:00+03:00

общество

технологии

whatsapp inc.

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В мессенджере WhatsApp стала доступна нейросеть Perplexity, которая умеет отвечать на вопросы и генерировать изображения, следует из сообщений нейросети. "Perplexity теперь доступна в WhatsApp", - сообщается в аккаунте Perplexity для ответов на вопросы в соцсети X. Perplexity - чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ). Также о запуске заявил глава компании Perplexity Аравинд Шринивас (Aravind Srinivas) в своем профиле в LinkedIn. Он сообщил о скором появлении новых функций, помимо ответов на вопросы и генерации изображений. Так, по его словам, в ближайшие недели планируется добавить поддержку голосового режима, мемы, видео, проверку фактов, доступ в групповых чатах и ассистента для выполнения заданий. WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

https://ria.ru/20250413/whatsapp-2010980467.html

https://ria.ru/20250422/moshennichestvo-2012793471.html

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2025

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общество, технологии, whatsapp inc.