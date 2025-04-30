В Белграде открылась выставка в память о погибших на Украине журналистах
В Сербии открылась выставка о журналистах, погибших в ходе конфликта на Украине
Вид на Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Выставка в память о погибших в России и на Украине с 2014 года журналистах открылась в представительстве Россотрудничества – Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке "Погибли за правду" представлены портреты и биографии 40 военных и гражданских корреспондентов, фотографов, операторов, блогеров и фрилансеров. Среди них погибший 4 января этого года близ Донецка корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, погибший 22 июля 2023 года в Запорожской области военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший 6 августа 2014 года в ДНР фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
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"Хочу вспомнить и двух наших корреспондентов Ногина и Куринного (спецкор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной), которые погибли в 1991 году, когда начался кризис в Хорватии. Они не были первыми журналистами и военкорами, которые гибли и 80 лет назад в ходе Великой Отечественной войны. Но что касается этой фазы разрушения мирового порядка и европейской безопасности это началось здесь, с распадом бывшей Югославии", - заявил посол России Александр Боцан-Харченко собравшимся.
Он также отметил, что и сейчас представительство Россотрудничества "Русский дом" возглавляет бывший военкор Первого канала Евгений Баранов.
Авторы выставки - журналисты, работающие в зоне боевых действий. Среди них сотрудники Донецкого агентства новостей, Запорожского агентства новостей, Луганского информационного центра, Херсонского агентства новостей вместе с членом СПЧ, журналистом Александром Малькевичем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в конце марта, что делегации РФ при международных организациях будут добиваться от них полноценных заявлений по кровавым убийствам ВСУ российских журналистов. Ранее представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак ВСУ. При этом Дюжаррик добавил, что Организация не сможет расследовать преступления без соответствующего мандата.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Ввоенкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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