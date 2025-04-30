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Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке - РИА Новости, 30.04.2025
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Музейные маршруты России
 
16:38 30.04.2025 (обновлено: 16:52 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/vystavka-2014419182.html
Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке
Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке - РИА Новости, 30.04.2025
Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке
Выставка "Борис Кустодиев. Живопись​​​. Графика. Театр", посвященная художнику, открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, на ней... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:38:00+03:00
2025-04-30T16:52:00+03:00
музейные маршруты россии
москва
третьяковская галерея
борис кустодиев
живопись
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Выставка "Борис Кустодиев. Живопись​​​. Графика. Театр", посвященная художнику, открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, на ней представлено около 180 работ художника, в том числе знаменитые полотна мастера - "Красавица" и "Масленица", сообщили в пресс-службе галереи. "Двадцать девятого апреля в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи открылась выставка "Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр". Проект посвящен многогранному наследию одного из крупнейших русских живописцев первой четверти XX века", - говорится в сообщении.Экспозиция объединила около 180 работ художника из крупнейших музеев России и Белоруссии, а также частных собраний."Среди них - известнейшие полотна мастера, такие как "Красавица" и "Масленица" из коллекции Третьяковской галереи и "Купчиха за чаем" из фондов Русского музея.Посетители также увидят "Портрет Шаляпина" и одну из последних картин Кустодиева "Русская Венера", созданную на обороте его более раннего произведения "На террасе", - уточняют в пресс-службе Третьяковской галереи.Выставка охватывает все направления творчества Кустодиева, знакомя с важнейшими живописными, графическими и скульптурными произведениями мастера. Открывает экспозицию раздел, посвященный семье художника, в котором представлены портреты детей мастера и его жены, Юлии Кустодиевой. Следующая часть выставки, "Страна Кустодия", посвящена миру полотен художника. В разделе "Театр" впервые практически в полном составе представлены эскизы к спектаклю "Блоха" по рассказу русского писателя Николая Лескова.Погрузиться в творчество Кустодиева и получить новый опыт знакомства с его искусством помогут технологии Сбера."Посетители музея смогут узнать интересные детали и факты о произведениях мастера благодаря AR-гиду, воплощенному в собирательном образе кустодиевской купчихи.Выставку дополняют аудиоэффекты, созданные искусственным интеллектом специально для проекта на основе картин художника", - добавили в пресс-службе.Выставка продлится до 28 сентября.
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москва, третьяковская галерея, борис кустодиев, живопись
Музейные маршруты России, Москва, Третьяковская галерея, Борис Кустодиев, Живопись
Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке

Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКартина "Красавица" на предварительном показе выставки "Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр" в Третьяковской галерее
Картина Красавица на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Выставка "Борис Кустодиев. Живопись​​​. Графика. Театр", посвященная художнику, открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, на ней представлено около 180 работ художника, в том числе знаменитые полотна мастера - "Красавица" и "Масленица", сообщили в пресс-службе галереи.
"Двадцать девятого апреля в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи открылась выставка "Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр". Проект посвящен многогранному наследию одного из крупнейших русских живописцев первой четверти XX века", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКартина "Портрет К.Б. Кустодиева" на предварительном показе выставки "Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр" в Третьяковской галерее
Картина Портрет К.Б. Кустодиева на предварительном показе выставки Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Картина "Портрет К.Б. Кустодиева" на предварительном показе выставки "Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр" в Третьяковской галерее
Экспозиция объединила около 180 работ художника из крупнейших музеев России и Белоруссии, а также частных собраний.
"Среди них - известнейшие полотна мастера, такие как "Красавица" и "Масленица" из коллекции Третьяковской галереи и "Купчиха за чаем" из фондов Русского музея.
Посетители также увидят "Портрет Шаляпина" и одну из последних картин Кустодиева "Русская Венера", созданную на обороте его более раннего произведения "На террасе", - уточняют в пресс-службе Третьяковской галереи.
Выставка охватывает все направления творчества Кустодиева, знакомя с важнейшими живописными, графическими и скульптурными произведениями мастера. Открывает экспозицию раздел, посвященный семье художника, в котором представлены портреты детей мастера и его жены, Юлии Кустодиевой. Следующая часть выставки, "Страна Кустодия", посвящена миру полотен художника. В разделе "Театр" впервые практически в полном составе представлены эскизы к спектаклю "Блоха" по рассказу русского писателя Николая Лескова.
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Погрузиться в творчество Кустодиева и получить новый опыт знакомства с его искусством помогут технологии Сбера.
"Посетители музея смогут узнать интересные детали и факты о произведениях мастера благодаря AR-гиду, воплощенному в собирательном образе кустодиевской купчихи.
Выставку дополняют аудиоэффекты, созданные искусственным интеллектом специально для проекта на основе картин художника", - добавили в пресс-службе.
Выставка продлится до 28 сентября.
 
Музейные маршруты РоссииМоскваТретьяковская галереяБорис КустодиевЖивопись
 
 
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