https://ria.ru/20250430/vystavka-2014419182.html

Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке

Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке - РИА Новости, 30.04.2025

Выставка, посвященная художнику Кустодиеву, открылась в Третьяковке

Выставка "Борис Кустодиев. Живопись​​​. Графика. Театр", посвященная художнику, открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, на ней... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T16:38:00+03:00

2025-04-30T16:38:00+03:00

2025-04-30T16:52:00+03:00

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борис кустодиев

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Выставка "Борис Кустодиев. Живопись​​​. Графика. Театр", посвященная художнику, открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, на ней представлено около 180 работ художника, в том числе знаменитые полотна мастера - "Красавица" и "Масленица", сообщили в пресс-службе галереи. "Двадцать девятого апреля в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи открылась выставка "Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр". Проект посвящен многогранному наследию одного из крупнейших русских живописцев первой четверти XX века", - говорится в сообщении.Экспозиция объединила около 180 работ художника из крупнейших музеев России и Белоруссии, а также частных собраний."Среди них - известнейшие полотна мастера, такие как "Красавица" и "Масленица" из коллекции Третьяковской галереи и "Купчиха за чаем" из фондов Русского музея.Посетители также увидят "Портрет Шаляпина" и одну из последних картин Кустодиева "Русская Венера", созданную на обороте его более раннего произведения "На террасе", - уточняют в пресс-службе Третьяковской галереи.Выставка охватывает все направления творчества Кустодиева, знакомя с важнейшими живописными, графическими и скульптурными произведениями мастера. Открывает экспозицию раздел, посвященный семье художника, в котором представлены портреты детей мастера и его жены, Юлии Кустодиевой. Следующая часть выставки, "Страна Кустодия", посвящена миру полотен художника. В разделе "Театр" впервые практически в полном составе представлены эскизы к спектаклю "Блоха" по рассказу русского писателя Николая Лескова.Погрузиться в творчество Кустодиева и получить новый опыт знакомства с его искусством помогут технологии Сбера."Посетители музея смогут узнать интересные детали и факты о произведениях мастера благодаря AR-гиду, воплощенному в собирательном образе кустодиевской купчихи.Выставку дополняют аудиоэффекты, созданные искусственным интеллектом специально для проекта на основе картин художника", - добавили в пресс-службе.Выставка продлится до 28 сентября.

https://ria.ru/20250424/muzeykineshma-2013127254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, третьяковская галерея, борис кустодиев, живопись