https://ria.ru/20250430/vyplata-2014285961.html

Демешин: выплату для бойцов СВО в Хабаровском крае увеличат до 1 млн рублей

Демешин: выплату для бойцов СВО в Хабаровском крае увеличат до 1 млн рублей - РИА Новости, 30.04.2025

Демешин: выплату для бойцов СВО в Хабаровском крае увеличат до 1 млн рублей

Единовременную региональную выплату для участников специальной военной операции в Хабаровском крае увеличат до 1 миллиона рублей, эта мера поддержки... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:07:00+03:00

2025-04-30T11:07:00+03:00

2025-04-30T11:07:00+03:00

хабаровский край

дмитрий демешин

сво

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ХАБАРОВСК, 30 апр - РИА Новости. Единовременную региональную выплату для участников специальной военной операции в Хабаровском крае увеличат до 1 миллиона рублей, эта мера поддержки распространится на заключивших контракты с 1 мая по 30 июня этого года, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Единовременную региональную выплату для всех, кто вступает в ряды защитников Отечества, увеличиваем в Хабаровском крае до 1 миллиона рублей. Эта мера будет распространяться на участников СВО, заключивших контракт с Минобороны РФ с 1 мая по 30 июня 2025 года", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона напомнил, что новобранцам положена федеральная выплата по указу президента в 400 тысяч рублей. Есть свои денежные выплаты и в муниципалитетах Хабаровского края. "У нас действует единый номер 122, по которому можно получить консультацию о поступлении на военную службу по контракту и узнать адреса пунктов отбора. При отсутствии военной подготовки есть возможность вступить в созданный по моему поручению отряд БАРС-8 "Хабаровск", единовременная выплата в этом случае составит 500 тысяч рублей", - разъяснил губернатор. За участниками СВО сохраняются рабочие места, они застрахованы, имеют право на погашение кредитов, льготы ЖКХ и многие другие преференции, отметил Демешин. "Мы очень ответственно относимся к поддержке семей наших героев и к тому, чтобы создать им после возвращения условия для карьерного роста. Важный проект в этом направлении - "Герои Vостока". Его участниками стали ребята, которые могут и хотят принести пользу людям и своему краю на государственной и муниципальной службе, в общественных организациях и на предприятиях региона", - заключил глава региона.

https://ria.ru/20250425/stroitelstvo-2013364514.html

https://ria.ru/20250422/kvadraty-2012719902.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий демешин, сво