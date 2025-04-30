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ВВП США в I квартале снизился на 0,3 процента в пересчете на год - РИА Новости, 30.04.2025
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16:06 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/vvp-2014405710.html
ВВП США в I квартале снизился на 0,3 процента в пересчете на год
ВВП США в I квартале снизился на 0,3 процента в пересчете на год - РИА Новости, 30.04.2025
ВВП США в I квартале снизился на 0,3 процента в пересчете на год
ВВП США в первом квартале, согласно первоначальной оценке, сократился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) -... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВВП США в первом квартале, согласно первоначальной оценке, сократился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) - снижение зафиксировано впервые за три года на фоне новой торговой политики, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста американской экономики - на 0,4% в пересчете на год.ВВП США снизился впервые с первого квартала 2022 года. Сокращение, как отмечается в релизе, отражает рост импорта страны, который вычитается при расчете ВВП. Так, импорт товаров в первом квартале текущего года на фоне новой торговой политики США вырос сразу на 50% в квартальном выражении - столь бурного роста не было последние три года.При этом в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2%. Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составил 1,8% после 4% в предыдущем квартале.В четвертом квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,4% в пересчете на год, за весь прошлый год - на 2,8%.Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
https://ria.ru/20250427/ekonomika-2013708168.html
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США, В мире
ВВП США в I квартале снизился на 0,3 процента в пересчете на год

ВВП США в I квартале неожиданно снизился на 0,3 процента в пересчете на год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВВП США в первом квартале, согласно первоначальной оценке, сократился на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) - снижение зафиксировано впервые за три года на фоне новой торговой политики, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали роста американской экономики - на 0,4% в пересчете на год.
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ВВП США снизился впервые с первого квартала 2022 года. Сокращение, как отмечается в релизе, отражает рост импорта страны, который вычитается при расчете ВВП. Так, импорт товаров в первом квартале текущего года на фоне новой торговой политики США вырос сразу на 50% в квартальном выражении - столь бурного роста не было последние три года.
При этом в годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду 2024 года, американская экономика в прошлом квартале увеличилась на 2%. Реальный рост потребительских расходов в США за отчетный период, по первой оценке, составил 1,8% после 4% в предыдущем квартале.
В четвертом квартале 2024 года ВВП США вырос на 2,4% в пересчете на год, за весь прошлый год - на 2,8%.
Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
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