https://ria.ru/20250430/vto-2014235711.html

Китай и ЕС могут создать урезанную ВТО из-за действий США, считает эксперт

Китай и ЕС могут создать урезанную ВТО из-за действий США, считает эксперт - РИА Новости, 30.04.2025

Китай и ЕС могут создать урезанную ВТО из-за действий США, считает эксперт

Китай, ЕС и другие крупнейшие мировые торговые партнеры все еще могут сплотиться, несмотря на подрывные действия США, и создать своего рода "урезанную" версию... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T05:13:00+03:00

2025-04-30T05:13:00+03:00

2025-04-30T05:13:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай, ЕС и другие крупнейшие мировые торговые партнеры все еще могут сплотиться, несмотря на подрывные действия США, и создать своего рода "урезанную" версию Всемирной торговой организации (ВТО), заявил РИА Новости профессор Международного университета бизнеса и экономики Гун Цзюн. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из Китая. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения США "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. Сейчас эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. "Я считаю, что действия Вашингтона уже нанесли серьезный ущерб существующему международному порядку, основанному на правилах. В частности системе ВТО — всё, что делает Вашингтон, представляет собой прямое и явное нарушение правил Всемирной торговой организации", - сказал Гун Цзюн. По его словам, Китай подал жалобу в ВТО, однако, по мнению эксперта, это ничего не даст, потому что Трамп относится к этому органу "с полным презрением". "Если говорить о том, к чему все это приведет, то тут многое зависит от отношения ЕС, Китая, в какой-то степени Японии и Южной Кореи. Это крупнейшие торговые партнеры в мире", - сказал Гун Цзюн. По мнению политолога, всё ещё существует возможность того, что эти страны смогут сплотиться и, несмотря на подрывные действия Вашингтона, создать нечто вроде "урезанной" версии ВТО. "На мой взгляд, это по-прежнему разумный подход. И, безусловно, я считаю, что Китаю и Европейскому союзу следует сотрудничать по этому вопросу", - добавил Гун Цзюн.

https://ria.ru/20250423/kitaj-2013062109.html

https://ria.ru/20250423/evropa-2012875435.html

китай

сша

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китай, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), евросоюз