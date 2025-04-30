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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, в результате чего частный жилой дом получил повреждения, а легковой гражданский автомобиль уничтожен, сообщило управление РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T21:49:00+03:00
2025-04-30T21:49:00+03:00
2025-04-30T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, в результате чего частный жилой дом получил повреждения, а легковой гражданский автомобиль уничтожен, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления... за 30 апреля по состоянию на 21.30 поступила информация о повреждениях.. населенный пункт Горловка (Никитовский район): частный жилой дом по улице Сродникова, также уничтожен легковой автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным управления, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими войсками