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Власти Севастополя национализировали имущество лиц, финансировавших ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
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18:53 30.04.2025 (обновлено: 18:54 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/vsu-2014464276.html
Власти Севастополя национализировали имущество лиц, финансировавших ВСУ
Власти Севастополя национализировали имущество лиц, финансировавших ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
Власти Севастополя национализировали имущество лиц, финансировавших ВСУ
Правительство Севастополя национализировало имущество физических и юридических лиц, которые оказывали финансовую поддержку вооруженным силам Украины, сообщил... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:53:00+03:00
2025-04-30T18:54:00+03:00
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Правительство Севастополя национализировало имущество физических и юридических лиц, которые оказывали финансовую поддержку вооруженным силам Украины, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. &quot;Благодаря работе антитеррористической комиссии пополнился перечень имущества, изъятого в государственную собственность Севастополя у юридических и физических лиц, в том числе, иностранных. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя&quot; , - написал Развожаев по итогам заседания правительства.По его словам, комиссия установила, что Виктория Хухра 1986 года рождения, Роман Григорян 1977 года рождения и Надежда Лаврентьева 1981 года рождения собирают средства и финансируют украинские вооруженные формирования, а значит, представляют угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности России. Кроме того, установлена принадлежность ООО "НПП "ЭС. Т. КОМ" и ООО "Частная охранная организация "Коммодор" к аффилированному ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", имущество которого ранее было включено в реестр государственной собственности. Также пополнился перечень предприятий, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесли сведения в ЕГРЮЛ в срок до 1 марта 2015 года. Это ООО "МСМ", за которым зарегистрировано нежилые помещения на Старосеверной набережной и Якорной улице (встроенные помещения инженерно-лабораторного корпуса с мезонином), и ООО "Мидас Инвест", за которым зарегистрировано здание дома культуры в Инкермане на улице Яблочкова, сообщил губернатор. "Имущество этих физических и юридических лиц подлежит признанию государственной собственностью города Севастополя. Дом культуры в Инкермане мы передадим на баланс департаменту культуры и обязательно приведем в порядок. Также в результате инвентаризации имущества, принадлежавшего ПАО "Севастопольгаз", дополнен перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя", - написал Развожаев. Ранее правительство Севастополя изъяло в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и финансирующих ВСУ, решение было принято 6 марта по результатам работы антитеррористической комиссии. В октябре 2024 года предприятие "Севастопольгаз", которым опосредованно владели украинские олигархи, было передано в государственную собственность.
https://ria.ru/20250218/vsu-2000081422.html
https://ria.ru/20250305/mattel-2003270892.html
https://ria.ru/20250306/sevastopol-2003351387.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
Власти Севастополя национализировали имущество лиц, финансировавших ВСУ

Развожаев: власти Севастополя национализировали имущество лиц, помогавших ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Правительство Севастополя национализировало имущество физических и юридических лиц, которые оказывали финансовую поддержку вооруженным силам Украины, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"Благодаря работе антитеррористической комиссии пополнился перечень имущества, изъятого в государственную собственность Севастополя у юридических и физических лиц, в том числе, иностранных. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя" , - написал Развожаев по итогам заседания правительства.

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По его словам, комиссия установила, что Виктория Хухра 1986 года рождения, Роман Григорян 1977 года рождения и Надежда Лаврентьева 1981 года рождения собирают средства и финансируют украинские вооруженные формирования, а значит, представляют угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности России.
Кроме того, установлена принадлежность ООО "НПП "ЭС. Т. КОМ" и ООО "Частная охранная организация "Коммодор" к аффилированному ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", имущество которого ранее было включено в реестр государственной собственности.
Также пополнился перечень предприятий, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством и не внесли сведения в ЕГРЮЛ в срок до 1 марта 2015 года. Это ООО "МСМ", за которым зарегистрировано нежилые помещения на Старосеверной набережной и Якорной улице (встроенные помещения инженерно-лабораторного корпуса с мезонином), и ООО "Мидас Инвест", за которым зарегистрировано здание дома культуры в Инкермане на улице Яблочкова, сообщил губернатор.
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«
"Имущество этих физических и юридических лиц подлежит признанию государственной собственностью города Севастополя. Дом культуры в Инкермане мы передадим на баланс департаменту культуры и обязательно приведем в порядок. Также в результате инвентаризации имущества, принадлежавшего ПАО "Севастопольгаз", дополнен перечень имущества, учитываемого как собственность Севастополя", - написал Развожаев.
Ранее правительство Севастополя изъяло в государственную собственность имущество ряда юридических и физлиц, в том числе иностранных, являющихся пособниками киевского режима и финансирующих ВСУ, решение было принято 6 марта по результатам работы антитеррористической комиссии. В октябре 2024 года предприятие "Севастопольгаз", которым опосредованно владели украинские олигархи, было передано в государственную собственность.
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