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Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 30.04.2025 (обновлено: 17:56 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/vsu-2014437161.html
Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных
Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных - РИА Новости, 30.04.2025
Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных
Суд приговорил к 16 годам заключения украинского военного, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:40:00+03:00
2025-04-30T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам заключения украинского военного, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Установлено, что 15 сентября 2024 года солдат 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антон Табалюк совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ, в Суджанском районе Курской области, используя автомат, запугивал местное население.Подчеркивается, что Табалюк также участвовал в незаконном блокировании Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории РФ. Табалюк был задержан российскими военными и передан следствию."Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антону Табалюку. Он признан виновным в совершении террористического акта (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)...Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250430/naemniki-2014361184.html
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курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных

Украинского военного осудили на 16 лет за терроризм в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам заключения украинского военного, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что 15 сентября 2024 года солдат 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антон Табалюк совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ, в Суджанском районе Курской области, используя автомат, запугивал местное население.
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Подчеркивается, что Табалюк также участвовал в незаконном блокировании Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории РФ. Табалюк был задержан российскими военными и передан следствию.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антону Табалюку. Он признан виновным в совершении террористического акта (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)...Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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