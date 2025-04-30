https://ria.ru/20250430/vsu-2014437161.html

Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных

Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных - РИА Новости, 30.04.2025

Суд вынес приговор военному ВСУ, применявшему оружие против мирных

Суд приговорил к 16 годам заключения украинского военного, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:40:00+03:00

2025-04-30T17:40:00+03:00

2025-04-30T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам заключения украинского военного, применявшего оружие против мирных жителей Курской области в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Установлено, что 15 сентября 2024 года солдат 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антон Табалюк совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию РФ, в Суджанском районе Курской области, используя автомат, запугивал местное население.Подчеркивается, что Табалюк также участвовал в незаконном блокировании Суджи с помощью оборудования наблюдательно-огневых позиций, предназначенных для нанесения в последующем ударов по гражданским объектам на территории РФ. Табалюк был задержан российскими военными и передан следствию."Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора солдату 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Антону Табалюку. Он признан виновным в совершении террористического акта (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)...Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250430/naemniki-2014361184.html

https://ria.ru/20250430/podmoskove-2014324043.html

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курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины