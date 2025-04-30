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ВСУ понесли потери в зоне действия группировки "Север"
ВСУ понесли потери в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ понесли потери в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:21:00+03:00
2025-04-30T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и семь артиллерийских орудий, в том числе 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ понесли потери в зоне действия группировки "Север"
МО: ВСУ потеряли до 155 военнослужащих в зоне действия бойцов "Севера"