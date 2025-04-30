https://ria.ru/20250430/vsu-2014293816.html
В Севастополе мужчину арестовали за поддержку ВСУ
В Севастополе мужчину арестовали за поддержку ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
В Севастополе мужчину арестовали за поддержку ВСУ
В Севастополе мужчина получил пять суток административного ареста и штраф за поддержку ВСУ, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:36:00+03:00
2025-04-30T11:36:00+03:00
2025-04-30T11:36:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. В Севастополе мужчина получил пять суток административного ареста и штраф за поддержку ВСУ, сообщает пресс-служба полиции города. "Мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а также штраф в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Решение вынес Ленинский районный суд. В отношении мужчины составлены административные протоколы за дискредитацию ВС РФ и неповиновение сотрудникам полиции. По данным ведомства, мужчина оставлял комментарии в проукраинских Telegram-каналах. "Автор своими высказываниями поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении. Силовики пришли домой к севастопольцу, однако тот, по данным полиции, неоднократно оказывал сопротивление, не выполнял законные требования, а также пытался покинуть место проведения оперативно-розыскных мероприятий.
https://ria.ru/20250416/voennye-2011551997.html
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происшествия, севастополь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Происшествия, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Севастополе мужчину арестовали за поддержку ВСУ
В Севастополе мужчина получил пять суток и штраф за поддержку ВСУ