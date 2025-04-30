Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ
Жительница Малой Локни Середина шла с внуками 40 км пешком, спасаясь от ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Жительница Малой Локни курского Суджанского района Елена Середина рассказала РИА Новости, как она с сыном и внуками шла 40 километров пешком, чтобы спастись от атак украинских дронов.
"Седьмого числа мы ушли. Мы 40 километров на Льгов шли. Вчетвером 40 километров на Льгов пешком. Мы уходили, страшно было, сколько этих беспилотников летело, все это сыпалось на нас", - рассказала собеседница агентства.
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По словам женщины, они с детьми дождались паузы между обстрелами и ушли из села.
"Мы прятались дома, а потом, когда уже я детям сказала: дети, сейчас притихнет и пойдем, и мы ушли. На Малую Локню летели дроны, просто белое небо было… Сыну 24, внуку 19 и (внучке - ред.) 12 лет", - рассказала Середина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.