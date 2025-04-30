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Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/vsu-2014257996.html
Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ
Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025
Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ
Жительница Малой Локни курского Суджанского района Елена Середина рассказала РИА Новости, как она с сыном и внуками шла 40 километров пешком, чтобы спастись от... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T09:55:00+03:00
2025-04-30T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
льгов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Жительница Малой Локни курского Суджанского района Елена Середина рассказала РИА Новости, как она с сыном и внуками шла 40 километров пешком, чтобы спастись от атак украинских дронов. "Седьмого числа мы ушли. Мы 40 километров на Льгов шли. Вчетвером 40 километров на Льгов пешком. Мы уходили, страшно было, сколько этих беспилотников летело, все это сыпалось на нас", - рассказала собеседница агентства. По словам женщины, они с детьми дождались паузы между обстрелами и ушли из села. "Мы прятались дома, а потом, когда уже я детям сказала: дети, сейчас притихнет и пойдем, и мы ушли. На Малую Локню летели дроны, просто белое небо было… Сыну 24, внуку 19 и (внучке - ред.) 12 лет", - рассказала Середина. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html
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россия, курская область, льгов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Льгов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ

Жительница Малой Локни Середина шла с внуками 40 км пешком, спасаясь от ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Жительница Малой Локни курского Суджанского района Елена Середина рассказала РИА Новости, как она с сыном и внуками шла 40 километров пешком, чтобы спастись от атак украинских дронов.
"Седьмого числа мы ушли. Мы 40 километров на Льгов шли. Вчетвером 40 километров на Льгов пешком. Мы уходили, страшно было, сколько этих беспилотников летело, все это сыпалось на нас", - рассказала собеседница агентства.
В порядке вещей – жительница Казачьей Локни о том, что люди не боялись дронов - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Жительница Курской области рассказала об оккупации ВСУ
15 марта, 10:23
По словам женщины, они с детьми дождались паузы между обстрелами и ушли из села.
"Мы прятались дома, а потом, когда уже я детям сказала: дети, сейчас притихнет и пойдем, и мы ушли. На Малую Локню летели дроны, просто белое небо было… Сыну 24, внуку 19 и (внучке - ред.) 12 лет", - рассказала Середина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ убили скрывавшуюся в подвале жительницу Курахово, рассказал беженец
13 апреля, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЛьговВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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