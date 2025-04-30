https://ria.ru/20250430/vsu-2014257996.html

Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ

Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ - РИА Новости, 30.04.2025

Жительница Малой Локни шла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ

Жительница Малой Локни курского Суджанского района Елена Середина рассказала РИА Новости, как она с сыном и внуками шла 40 километров пешком, чтобы спастись от... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:55:00+03:00

2025-04-30T09:55:00+03:00

2025-04-30T09:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

льгов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 30 апр – РИА Новости. Жительница Малой Локни курского Суджанского района Елена Середина рассказала РИА Новости, как она с сыном и внуками шла 40 километров пешком, чтобы спастись от атак украинских дронов. "Седьмого числа мы ушли. Мы 40 километров на Льгов шли. Вчетвером 40 километров на Льгов пешком. Мы уходили, страшно было, сколько этих беспилотников летело, все это сыпалось на нас", - рассказала собеседница агентства. По словам женщины, они с детьми дождались паузы между обстрелами и ушли из села. "Мы прятались дома, а потом, когда уже я детям сказала: дети, сейчас притихнет и пойдем, и мы ушли. На Малую Локню летели дроны, просто белое небо было… Сыну 24, внуку 19 и (внучке - ред.) 12 лет", - рассказала Середина. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250315/kurskaya-2005162746.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2010960303.html

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россия, курская область, льгов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность