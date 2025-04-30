https://ria.ru/20250430/vsu-2014245385.html

ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье

ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье - РИА Новости, 30.04.2025

ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье

ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона, а также небольшим железнодорожным составом,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T08:40:00+03:00

2025-04-30T08:40:00+03:00

2025-04-30T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсон

днепр (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона, а также небольшим железнодорожным составом, состоящим из трех вагонов, в район Снигиревки и Баштанки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Поступают сообщения о перемещении малыми группами довольно крупных военных соединений. Так, из Николаева регулярно замечают выезд небольших автобусов ПАЗ в сторону Херсона… В сторону Снигирёвки и Баштанки почти ежедневно ходит маленький состав, в среднем три вагона. Но это только из Николаева, а ведь едут ещё из Умани, Кривого Рога и других направлений. В Баштанке разгружаются практически под открытым небом возле села Явкино, и дальше своим ходом по проселочным дорогам уходит техника на восток", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по сообщениям николаевцев, военная техника стягивается в сторону населенных пунктов Галициново, Лиманы, Александровка, Станислав, Кизомыс, Широкая Балка, находящихся на месте слияния реки Южный Буг и Днепровского лимана, и отметил, что в населенных пунктах Луч, Правдино, Прибужское украинские военные практически выселили все гражданское население. "Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик. По мнению Лебедева, одно из мест сборки и тестирования безэкипажных плавательных средств – это бывший завод имени 61 коммунара, а также Черноморский судостроительный завод в районе Каботажного спуска. Сергею передают данные, что тренировки высадки десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов проходят на базе отдыха Николаевского глинозёмного завода, которая находится возле Русской косы, а также возле Черноморского судостроительного завода. По данным Лебедева, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.

https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html

https://ria.ru/20250430/svo-2014242167.html

николаев (украина)

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николаев (украина), херсон, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность