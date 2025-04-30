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ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 30.04.2025 (обновлено: 09:00 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/vsu-2014245385.html
ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье
ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье - РИА Новости, 30.04.2025
ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье
ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона, а также небольшим железнодорожным составом,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T08:40:00+03:00
2025-04-30T09:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
херсон
днепр (город)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона, а также небольшим железнодорожным составом, состоящим из трех вагонов, в район Снигиревки и Баштанки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Поступают сообщения о перемещении малыми группами довольно крупных военных соединений. Так, из Николаева регулярно замечают выезд небольших автобусов ПАЗ в сторону Херсона… В сторону Снигирёвки и Баштанки почти ежедневно ходит маленький состав, в среднем три вагона. Но это только из Николаева, а ведь едут ещё из Умани, Кривого Рога и других направлений. В Баштанке разгружаются практически под открытым небом возле села Явкино, и дальше своим ходом по проселочным дорогам уходит техника на восток", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по сообщениям николаевцев, военная техника стягивается в сторону населенных пунктов Галициново, Лиманы, Александровка, Станислав, Кизомыс, Широкая Балка, находящихся на месте слияния реки Южный Буг и Днепровского лимана, и отметил, что в населенных пунктах Луч, Правдино, Прибужское украинские военные практически выселили все гражданское население. "Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик. По мнению Лебедева, одно из мест сборки и тестирования безэкипажных плавательных средств – это бывший завод имени 61 коммунара, а также Черноморский судостроительный завод в районе Каботажного спуска. Сергею передают данные, что тренировки высадки десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов проходят на базе отдыха Николаевского глинозёмного завода, которая находится возле Русской косы, а также возле Черноморского судостроительного завода. По данным Лебедева, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.
https://ria.ru/20250430/vsu-2014241526.html
https://ria.ru/20250430/svo-2014242167.html
николаев (украина)
херсон
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николаев (украина), херсон, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Херсон, Днепр (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, заявили в подполье

Лебедев: ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ скапливают силы на правом берегу Днепра, перебрасывая их малыми группами из Николаева в сторону Херсона, а также небольшим железнодорожным составом, состоящим из трех вагонов, в район Снигиревки и Баштанки, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Поступают сообщения о перемещении малыми группами довольно крупных военных соединений. Так, из Николаева регулярно замечают выезд небольших автобусов ПАЗ в сторону Херсона… В сторону Снигирёвки и Баштанки почти ежедневно ходит маленький состав, в среднем три вагона. Но это только из Николаева, а ведь едут ещё из Умани, Кривого Рога и других направлений. В Баштанке разгружаются практически под открытым небом возле села Явкино, и дальше своим ходом по проселочным дорогам уходит техника на восток", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что, по сообщениям николаевцев, военная техника стягивается в сторону населенных пунктов Галициново, Лиманы, Александровка, Станислав, Кизомыс, Широкая Балка, находящихся на месте слияния реки Южный Буг и Днепровского лимана, и отметил, что в населенных пунктах Луч, Правдино, Прибужское украинские военные практически выселили все гражданское население.
"Почти каждое утро мне сообщают, что по Южному Бугу, от Варваровского моста в сторону Очакова, уходят в среднем пять плавсредств. Николаевцы уточняют: это катера с установленными на них устройствами безэкипажного управления (БЭК). Николаев – город корабелов, и подобное "чудо техники" при желании можно собрать во многих местах города", - рассказал подпольщик.
По мнению Лебедева, одно из мест сборки и тестирования безэкипажных плавательных средств – это бывший завод имени 61 коммунара, а также Черноморский судостроительный завод в районе Каботажного спуска. Сергею передают данные, что тренировки высадки десанта и управления безэкипажными судами под руководством англоязычных инструкторов проходят на базе отдыха Николаевского глинозёмного завода, которая находится возле Русской косы, а также возле Черноморского судостроительного завода.
По данным Лебедева, ВСУ начали снимать минные заграждения на побережье Очакова, в Рыбаковке и на Черноморской косе.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)ХерсонДнепр (город)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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